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Тайная жизнь Mia Boyka: артистка терпела регулярные унижения ради иллюзии нормальных отношений

Шоу-бизнес

Певица Mia Boyka (Мария Бойко) впервые публично рассказала о пережитом абьюзе и финансовой зависимости от бывшего партнёра.

Mia Boyka
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Mia Boyka

В подкасте "Все свои" артистка призналась, что экс-возлюбленный запрещал ей работать, унижал и обесценивал её творчество, сравнивая с другими исполнительницами.

"Когда тебя так долго держали в клетке, обижали, гнобили весь твой потенциал, а ты — птичка. <…> У меня глаз дёргался. Но ты же влюбляешься, думаешь: "Мы будем строить семью", и зачем мне уже эта карьера", — рассказала артистка в эфире подкаста.

По словам певицы, экс-партнёр регулярно унижал её, обесценивая творчество. В её адрес звучали фразы вроде "ты не Полина Гагарина", что наносило серьёзный удар по самооценке и профессиональной уверенности. Девушка призналась, что находилась в финансовой зависимости от бывшего возлюбленного, который запрещал ей работать и развиваться.

Из этих отношений артистка вышла больше года назад. После разрыва её карьера резко пошла в гору — треки стали набирать миллионы прослушиваний, а сама певица обрела популярность и независимость. Сейчас, по её признанию, она с трудом представляет, что должен сделать мужчина, чтобы она согласилась на новые отношения.

Ранее Mia Boyka готовилась к нестандартному концерту в Москве — вместо многотысячных залов она выбрала камерную площадку, где билеты на танцпол стоили около трёх тысяч рублей, а общая выручка при аншлаге могла превысить 600 тысяч рублей.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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