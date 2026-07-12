Связь сквозь десятилетия: Меган Маркл поддержала необычный способ принца Гарри почтить память матери

Принц Гарри, спустя почти 30 лет после трагической гибели своей матери, принцессы Дианы, продолжает хранить память о ней в своей семье. В новом интервью изданию People герцог Сассекский рассказал, как они вместе с супругой Меган Маркл и детьми чтят наследие принцессы Уэльской, не устраивая пышных церемоний, а следуя тёплым и душевным традициям.
По словам Гарри, в их доме есть особый ритуал, связанный с матерью. В день её рождения, а также в годовщину смерти, на столе обязательно появляется лимонный кекс — любимое лакомство принцессы Дианы. Эта простая, но значимая традиция помогает герцогу чувствовать связь с прошлым и передавать память о бабушке своим детям.
"Да, мы готовим лимонный кекс. Мне кажется, традиции действительно очень важны, особенно если они связаны с чем-то тёплым и приятным", — поделился принц.
Гарри также признался, что считает крайне важным рассказыватьсемилетнему Арчи и пятилетней Лилибет об их бабушке, которую они никогда не видели. Для него это способ сохранить образ Дианы живым в их сердцах и дать детям понять, что она была не просто исторической личностью, а частью их семьи.
"Для меня важно, чтобы Арчи и Лили знали о своей бабушке Диане. Мы говорим о ней как о части нашей семьи", — добавил герцог Сассекский.
Напомним, принцесса Диана погибла 31 августа 1997 года в автокатастрофе в Париже в возрасте 36 лет.
Напомним, визит принца Гарри в Лондон был омрачён жёстким контролем со стороны охраны дворца — любое его взаимодействие с королём Карлом III должно было проходить в присутствии помощников из-за недоверия к герцогу Сассекскому.
Выяснились подробности тайного соглашения спецслужб двух стран, которое могло изменить ход истории еще в начале двухтысячных, но закончилось саботажем.