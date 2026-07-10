Семейные тайны вскрылись внезапно: жена Газманова озвучила истинный повод для свадьбы 22-летней дочери

Супруга Олега Газманова Марина приоткрыла завесу тайны над свадьбой их 22-летней дочери Марианны. Церемония бракосочетания, о которой стало известно 2 июля, прошла в Грибоедовском ЗАГСе в присутствии самых близких людей. После официальной регистрации молодожёны устроили тихий семейный вечер в доме родителей невесты.

Фото: commons.wikimedia.org by ВАДИМ ЧУПРИНА, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Олег Газманов

Главной интригой для поклонников оставалась личность избранника Марианны. Марина Газманова раскрыла, что зятя зовут Максим. По её словам, пара поженилась по очень "банальной" для многих причине — любви. И Марианна, и её супруг в этом году получили дипломы о высшем образовании: дочь певца окончила МГУ, а Максим — магистратуру.

"Поженились по очень банальной для многих причине — любовь! Оба получили дипломы в этом году: Марианна закончила МГУ, а Максим — магистратуру", — поделилась Марина Газманова в разговоре с Super.

После публикации свадебных кадров в Сети разразился скандал: поклонники заметили в кадре детскую люльку и заподозрили, что невеста беременна. Марина Газманова поспешила развеять эти слухи. Оказалось, что люлька — вовсе не намёк на скорое пополнение, а трогательный символ, хранящий память о детстве самой Марианны.

"Многие обратили внимание на люльку, которая была частью утра невесты. Нет, это не намёк. Это та самая люлька, в которой когда‑то спала маленькая Марианна. Мне очень хотелось, чтобы в день её свадьбы рядом оказалась частичка её детства", — объяснила Марина.

Напомним, закрытая свадьба Шамана (Ярослава Дронова) и главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной обошлась паре примерно в 8 миллионов рублей. Торжество прошло 13 июня в ресторане "Большой" на Петровке, однако видео с мероприятия певец опубликовал в соцсетях только 8 июля — в День семьи, любви и верности.