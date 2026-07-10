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Грубая ошибка на глазах у всех: Григорий Лепс в Санкт-Петербурге задел память артиста

Шоу-бизнес

Григорий Лепс стал участником неловкого инцидента во время выступления на фестивале "Белые ночи" в Санкт-Петербурге. Всё произошло в момент, когда технический персонал устанавливал оборудование для следующего участника, а Лепс объявлял артистов.

Певец Григорий Лепс
Фото: commons.wikimedia.org by Ирина Огаркова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Певец Григорий Лепс

Когда на сцену вынесли стойку для 22-летнего исполнителя Akmal (Акмаль Ходжаниязов), певец заметил на ней платок. Не зная его значения, Лепс решил, что это просто тряпка для вытирания пота, и взял его в руки.

Как сообщает "ТВ Центр" со ссылкой на Metro, для молодого артиста этот платок — не просто реквизит, а важный символ. Он служит оберегом и хранит память о бабушке Akmal, а также подчёркивает его национальную идентичность, которой исполнитель гордится.

Ранее певец Шаман вынужден был опровергать информацию о своём падении со сцены в Перми. В своём Telegram-канале он объяснил, что видео с порезом ноги, распространяемое в Сети, было снято три года назад в Кремлёвском дворце.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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