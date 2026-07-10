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Звук просто вынес стены: россиянин в США заставил жюри America's Got Talent встать с мест

Шоу-бизнес

Российский битбоксер, рэпер и певец Вахтанг Каландадзе, ныне выступающий под псевдонимом Vahtang, принял участие в популярном американском шоу America's Got Talent. Видео с его выступлением появилось на официальном YouTube-канале программы.

Микрофон
Фото: unsplash.com by Kane Reinholdtsen, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Микрофон

Артист вышел на сцену с битбокс-кавером на композицию Black Betty. Его номер произвёл сильное впечатление на зрителей в зале и членов жюри. В описании ролика отмечается, что Вахтанг виртуозно имитировал звучание мощного сабвуфера, а зал устроил ему стоячую овацию.

"Невероятное исполнение песни в стиле битбокс — он имитирует звучание мощного сабвуфера, а зал устраивает ему стоячую овацию!" — говорится в описании ролика на YouTube-канале шоу.

За выступлением россиянина следили судьи проекта: певица Мел Би, музыкальный продюсер Саймон Коуэлл, телеведущий Хоуи Мэндел и актриса София Вергара. После номера Вахтанг также провёл время за кулисами, где обучил ведущего шоу Терри Крюса нескольким приёмам битбокса.

Ранее певец Шаман (Ярослав Дронов) вынужден был опровергнуть распространившуюся в интернете информацию о том, что он упал со сцены во время концерта в Перми.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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