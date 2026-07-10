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В комнате сына такого не будет: Дибров объяснил, кто обречён на низкоквалифицированный труд

Шоу-бизнес

Телеведущий Дмитрий Дибров не стал скрывать своего резко негативного отношения к блогеру Дане Милохину. Он не только жёстко прошёлся по самому тиктокеру, но и крайне уничижительно высказался о его поклонниках, назвав аудиторию Милохина неспособной на что-то большее.

Дмитрий Дибров
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дмитрий Дибров

По словам Диброва, Милохин готов на любые уловки ради миллионов подписчиков, а его зрители — это люди, которые, по мнению телеведущего, обречены на низкоквалифицированный труд. Такое заявление вызвало бурную реакцию в Сети, разделив пользователей на сторонников и противников позиции Диброва.

"Даня Милохин идёт на любые инсинуации, чтобы завоевать чёртовы миллионы. Обращается к таким же кретинам, как он сам. Кто-то же должен работать в доставке еды", — заявил телеведущий в беседе с изданием Daily Storm.

Особенно эмоционально Дибров высказался о влиянии блогера на молодёжь. Он признался, что для него крайне важно, какие кумиры будут у его собственного сына. Телеведущий подчеркнул, что не смог бы смириться с тем, что в комнате наследника висит портрет Милохина, и с удовлетворением отметил, что сейчас на стене у сына красуется плакат легендарной рок-группы Deep Purple.

Напомним, в конце июня Дмитрий Дибров был госпитализирован после падения с лестницы в московском клубе — у него диагностировали перелом носа, лучевой кости и сотрясение мозга.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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