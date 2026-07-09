Хватит бегать по пустыне с автоматами: Андрей Макаревич* жёстко раскритиковал политику Израиля

Музыкант Андрей Макаревич*, который уже пять лет живёт в Израиле, выступил с резкой критикой действий местных властей. Своё мнение он опубликовал на своей странице в Facebook**, заявив, что государство выбирает "половинчатые" меры при решении внутренних проблем, что только усугубляет ситуацию.

Фото: commons.wikimedia.org by putnik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Андрей Макаревич

Макаревич призвал прекратить конфронтацию с соседними странами и напомнил, что Израиль — небольшая страна с населением около 10 миллионов человек. По его мнению, военная риторика и бесконечные конфликты не приносят пользы и лишь отнимают ресурсы, которые можно было бы направить на развитие.

"Довольно ругаться, драться и перекрывать дороги. Кто же будет служить в ЦАХАЛЕ, спросите вы? Да никто не будет! Хватит бегать по пустыне с автоматами", — высказался артист.

Макаревич считает, что если Израиль откажется от военной риторики, окружающие его "свободолюбивые" государства станут его союзниками. Он иронично заметил, что соседи, увидев исчезновение военной угрозы, "офигеют от такого чуда" и станут самыми близкими друзьями, а освободившиеся деньги можно будет направить на мирные цели.

"Свободолюбивые страны, окружающие нас со всех сторон, увидев, что сионистская военная угроза исчезла на корню, офигеют от такого чуда и завтра станут нашими самыми близкими и нежными друзьями. Завалят любовью и финиками. А деньжищ‑то сколько освободится!" — написал музыкант.

Ранее бывший ведущий Первого канала Антон Привольнов, уехавший в Израиль, рассказал, что многие репатрианты ощущают себя людьми второго сорта, особенно в первые годы жизни в стране, а реальность адаптации часто оказывается сложнее ожиданий.

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