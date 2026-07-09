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Примадонна осталась в тени: Филипп Киркоров вынес вердикт качеству своих старых песен

Шоу-бизнес

Народный артист России Филипп Киркоров ответил на вопрос, чьи песни он считает по-настоящему шикарными. Поп-король сначала проявил скромность, назвав Аллу Пугачёву, но затем не смог обойти стороной и собственное творчество.

Филипп Киркоров на РНМП
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Филипп Киркоров на РНМП

По словам Киркорова, его собственные композиции он даже не рассматривает в этом контексте, потому что они, по его мнению, находятся "вне обсуждения". Артист подчеркнул, что за 40 лет сценической деятельности у него накопился огромный багаж песен, и каждая из них — замечательная.

"Себя я даже не рассматриваю, потому что вне обсуждения. У меня все песни замечательные за 40 лет", — сказал исполнитель в беседе с Telegram-каналом RocketMag.

При этом Киркоров не забыл отметить заслуги Примадонны. Он признал, что именно Алла Пугачёва является для него эталоном, и её творчество действительно заслуживает самых высоких оценок. В начале июня поп-король уже высказывался о Пугачёвой, заявив, что она достойна собственного байопика. По его мнению, масштаб личности певицы позволяет снять интересный фильм о её жизни и карьере, а её вклад в развитие молодых талантов неоценим.

Ранее Филипп Киркоров и Прохор Шаляпин спустя почти 20 лет после ссоры наконец помирились. Артисты опубликовали совместное видео, в котором тепло пообщались и с улыбкой вспомнили прошлые обиды, а причиной многолетнего конфликта называли продюсера Яну Рудковскую.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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