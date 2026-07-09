Снимается в кино и театре, но учится дома: почему Сергей Жуков забрал дочь из школы

Лидер группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков объяснил, почему его 16-летняя дочь Ника перешла на домашнее обучение. По словам музыканта, причиной стала систематическая травля в школе, которая длилась много лет и доставляла девочке "постоянный стресс".

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сергей Жуков

По словам Жукова, сложности начались ещё в детском саду и только усугублялись с годами. Основная причина буллинга — популярность отца: одноклассники и сверстники не раз обвиняли Нику в том, что любые её успехи — результат "папиных связей".

Сам артист считает, что "буллинг — самый страшный, творческий". Он привёл пример из жизни дочери: когда Ника играет в театре, окружающие тут же заявляют: "А, ну понятно, это папа договорился на роль". При этом, по мнению Жукова, в большом кино подобное невозможно.

"Это огромная команда людей. Приходит, образно говоря, Ника. К примеру, вот я подхожу, говорю: "Возьмите Нику". <…> Ну скажите, есть дураки на земле, которые возьмут никакущую актрису?", – задался вопросом музыкант в в интервью телеканалу "Москва 24".

Артист убеждён, что режиссёры и продюсеры не стали бы рисковать деньгами и прокатом ради чьих-то связей.

Чтобы оградить дочь от травли, семья приняла решение перевести Нику на домашнее обучение. Сейчас она продолжает развиваться в творчестве: ведёт блог, играет в Детском музыкальном театре и снимается в кино.

Напомним, у Сергея Жукова пятеро детей. Ника — дочь от брака с певицей Региной Бурд, в котором у пары также есть трое сыновей. Ранее, в 2025 году, музыкант уже рассказывал, что его дочь сталкивалась с буллингом с самого детства, и называл это "уделом детей известных родителей".