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Связь с Родиной оказалась сильнее комфорта: Собчак ответила на вопрос, который мучает её друзей

Шоу-бизнес

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак в своём Telegram-канале ответила на вопрос, который, по её словам, ей задают уже пятый год подряд уехавшие из России друзья: почему она сама не эмигрировала. Свой ответ она изложила развёрнуто и эмоционально.

Ксения Собчак
Фото: commons.wikimedia.org by VOA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ксения Собчак

Собчак призналась, что у неё были все условия для переезда — и финансовые накопления, и возможность адаптации за рубежом. Однако она заявила, что не представляет себя живущей нигде, кроме как в России. Журналистка перечислила несколько ключевых причин своего решения остаться.

"Почему я не эмигрировала. (…) Вопрос этот задают мне пятый год все уехавшие друзья", — написала Собчак.

По её словам, она чувствует ответственность перед сотрудниками, не хочет бросать любимое дело жизни, считает, что её сын должен расти в России, а её мать — "плоть от плоти Россия". Она также назвала страну своей Родиной и культурным пластом, с которым не готова расставаться.

Ранее Ксения Собчак в шоу "Что о тебе думают?" заявила, что сделает всё, чтобы её сын Платон не женился на "сильной хабалке из провинции". Телеведущая пояснила, что боится корыстных невест, которые могут приехать "на поезде из Саратова" и претендовать на наследство, поэтому она заранее "всё предусмотрит".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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