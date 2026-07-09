Всё может пойти прахом: срыв гастролей в Крыму поставил певицу Славу на грань рецидива

Окружение певицы Славы (настоящее имя — Анастасия Сланевская) бьёт тревогу из-за её эмоционального состояния. Причиной беспокойства стала возможная отмена концертов артистки на полуострове Крым, запланированных на конец июля. На фоне непростой обстановки в регионе выступления могут не состояться, что, по словам инсайдеров, уже вызывает у певицы сильное раздражение.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Слава

Источники, близкие к Сланевской, опасаются, что стресс из-за срыва гастролей может привести к тяжёлым последствиям. Ранее артистка уже сталкивалась с проблемами, связанными с алкогольной зависимостью, и сейчас её близкие боятся рецидива. По их словам, Слава крайне болезненно воспринимает любые препятствия в работе.

"Очень переживаю, что Настя снова в пьянки ударится. Потому что она сказала, что если концерты отменят, значит, она тоже может забить на все ограничения и вернуться к "нормальной жизни", как раньше", — признался источник Telegram-канала "Свита короля".

Пока официального заявления об отмене концертов певицы в Крыму не поступало, однако ситуация остаётся напряжённой. Продажа билетов продолжается, но на фоне массовых переносов и отмен выступлений других артистов в регионе шансы на проведение шоу Славы остаются под вопросом.

Ранее певица Слава рассказывала, что после нервных срывов первые два месяца были тяжёлыми, но сейчас она чувствует себя "замечательно": она принимает специальные препараты, исключила алкоголь и справляется самостоятельно без помощи психолога.