Алсу владеет особняком на Рублёвке и резиденцией в Крыму с вертолётной площадкой: сколько стоит недвижимость певицы

Певица Алсу, которая редко афиширует свои владения, оказалась обладательницей внушительной коллекции недвижимости — от элитного особняка на Рублёвке до масштабной резиденции в Крыму.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Алсу

По данным Telegram-канала "Звездач", артистка владеет как минимум пятью объектами в России и за рубежом, общая стоимость которых может исчисляться миллиардами рублей.

Главным российским владением певицы остаётся четырёхэтажный особняк в селе Усово на Рублёвском шоссе, где она прожила много лет. Площадь дома составляет около 3 тысяч квадратных метров, а интерьеры выполнены в викторианском стиле: колонны, лепнина, мозаика и хрустальные люстры. Стоимость резиденции не раскрывается, но аналогичные дома в этом районе оцениваются в сотни миллионов рублей.

После свадьбы с Яном Абрамовым Алсу и её супруг обосновались в элитном комплексе "Триумф-Палас". Квартира расположена на 57-м этаже, а цены на жильё в этом небоскрёбе стартуют от 160 миллионов рублей. Также у певицы есть квартира на Никитском бульваре, подаренная родителями на совершеннолетие, которой она пользовалась как личным отелем во время коротких визитов в Москву.

За границей Алсу владеет апартаментами в престижном лондонском районе Сент-Джонс-Вуд. Интерьер оформлен в викторианском духе, а главная особенность — панорамные окна с видами на четыре стороны света. Планировку певица создавала сама.

Самым впечатляющим объектом "Звездач" называет резиденцию в посёлке Орловка под Севастополем, подаренную отцом Алсу внучкам. Это полноценное поместье с частным пляжем, причалом, конюшней, теннисным кортом, вертолётной площадкой и даже собственной мечетью на территории.

Недавно Шаман и Екатерина Мизулина рассекретили свою свадьбу, которая обошлась паре примерно в 8 миллионов рублей. Торжество прошло ещё в июне в ресторане на Петровке, но видео появилось только в День семьи, любви и верности.