Чужая жизнь за океаном: российский журналист прервал молчание о причинах отказа от переезда в США

Российский блогер и журналист Юрий Дудь* в видео, опубликованном на YouTube-канале, объяснил, почему не стал переезжать в США, несмотря на то, что у него была такая возможность. По словам Дудя, Америка никогда не казалась ему идеальным местом для жизни.

Фото: commons.wikimedia.org by Никита Андреев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Юрий Дудь

Когда он покидал Россию, одним из вариантов переезда были Штаты — там было бы проще с документами. Однако журналист отказался от этого варианта, поскольку не чувствует близости к этой стране. Он подчеркнул, что уважает некоторые институты США, такие как судебная система и свобода слова, но сама страна как устройство жизни ему чужда.

"Я очень уважаю какие-то части американской государственности: суды, свободу слова и всё остальное, но как страна, устройство жизни, мне всегда она казалась и близко не идеальным местом", — объяснил блогер.

При этом Дудь признался, что понимает глобальную роль Соединённых Штатов, и ему интересно, как устроена эта страна, но жить там он не хочет. Своё отношение к Америке он описал коротко и ёмко — "не моя страна".

Ранее журналист и медиаменеджер Михаил Шахназаров заявлял, что уехавшие из России артисты в итоге вернутся, но для многих этот процесс будет связан с серьёзными внутренними противоречиями, поскольку их отношение к стране уже изменилось безвозвратно.

* признан в России иностранным агентом по решению Минюста