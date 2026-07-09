Невероятная жажда жизни в глазах: возлюбленный Лерчек поразил признанием о её характере

Аргентинский хореограф Луис Сквиччиарини, возлюбленный блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек), впервые откровенно рассказал, что именно привлекло его в избраннице и почему она стала для него той самой. В личном блоге он опубликовал видео, в котором объяснил свои чувства к 33-летней матери четверых детей.

Фото: instagram by личный аккаунт Луиса Сквиччиарини в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лерчек и Луис Сквиччиарини

По словам Луиса, его покорили активность Валерии, неизменный позитив и желание помогать окружающим. Он отметил, что у неё доброе сердце, а также не удержался от комплимента внешности, назвав её "супержаркой женщиной". Особенно тронул поклонников его комментарий о том, что Лера любит жизнь больше, чем его — и это было свойственно ей всегда, а не только в период лечения.

Эти слова глубоко тронули Лерчек. Она крепко обняла Луиса и поцеловала в губы, поблагодарив за тёплые слова.

"О, так мило. Спасибо большое, мне приятно", — ответила мать четверых детей.

Роман Валерии Чекалиной и Луиса Сквиччиарини начался в прошлом году. Хореограф переехал в особняк звезды соцсетей и всё это время был рядом, особенно в непростые моменты. В конце февраля она родила сына Даниэля, а вскоре узнала о тяжёлом диагнозе — раке желудка с метастазами.

Ранее Луис Сквиччиарини рассказывал, что его нисколько не испугало наличие у Лерчек троих детей от предыдущего брака. Он называл их "воспитанными и хорошими" и отмечал, что у них сложились доверительные и тёплые отношения.