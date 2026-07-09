Устала от одиночества и пустых надежд: певица Бьянка выставила жёсткие условия будущему мужу

Певица Бьянка (настоящее имя — Татьяна Липницкая) откровенно рассказала о своём статусе в личной жизни. Артистка призналась, что сейчас её сердце свободно, и она очень хочет найти свою любовь. При этом певица чётко обозначила требования к потенциальному партнёру.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Бьянка

По словам Бьянки, её избранник должен быть заботливым, богатым, красивым и хорошим человеком. Впрочем, список не ограничивается внешними и материальными качествами. Артистка также обратила внимание на интимную сторону отношений и романтические жесты.

"Чтобы сексом классно занимался, цветов много дарил, на руках носил", — поделилась знаменитость, чьи слова приводит Telegram-канал "Звездач".

В апреле Липницкая уже высказывалась о поколении зумеров, признавшись, что не ходит на свидания с ними, так как не видит в них "мужской энергетики". Однако певица отметила, что положительно относится к молодым коллегам по работе, называя их милыми, ответственными и классными, если к ним найти правильный подход.

Бьянка также добавила, что считает поколение Z более раскрепощённым, чем миллениалы (к которым она себя причисляет). По её мнению, зумеры не стеснительны и гораздо свободнее в самовыражении, что не всегда совпадает с её личными предпочтениями в отношениях.

Ранее певец Шаман отказался от дуэта с балериной Анастасией Волочковой, заявив, что не понимает цели такого сотрудничества и не хочет "просто хайпануть".