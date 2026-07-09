Ни свиты, ни шоу: скромная прогулка Пугачёвой и Галкина* в Юрмале попала в объектив случайного фотографа

Народную артистку СССР Аллу Пугачёву и её супруга, комика Максима Галкина*, заметили на улицах Юрмалы. Пара неожиданно сменила тёплый Кипр на прохладную Латвию, где их случайно запечатлела на камеру местный фотограф Юлия Чумакова.

Фото: instagram by личный аккаунт фотографа Юлии Чумаковой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Алла Пугачёва, Максим Галкин, Юлия Чумакова

Супруги выглядели расслабленно и увлечённо беседовали, прогуливаясь по городу. Пугачёва выбрала для прогулки минималистичный образ: белый берет, розовый свитшот, зелёные брюки и белые кроссовки. Галкин предпочёл коричневую футболку, тёмно-синие брюки и чёрные кроссовки. Примадонна почти не использовала макияж, а солнцезащитные очки висели у неё на золотой цепочке.

"Ехала по рабочим делам, а встретила милую пару, просто идущими за ручку и оживлённо беседующими… Крутейших селебрити Аллу Борисовну Пугачёву и Максима Галкина. Сохраню это спонтанное фото в ленте на память", — рассказала Чумакова.

Фотограф призналась, что случайная встреча с певицей и комиком стала для неё приятным сюрпризом. Пугачёва, заметив камеру, сняла очки и с готовностью согласилась на фото, проявив дружелюбие и открытость, несмотря на привычную закрытость от прессы.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачёва прибыла в Юрмалу, чтобы поддержать подругу Лайму Вайкуле на фестивале "Рандеву", который пройдёт с 24 по 26 июля.

* признан в России иностранным агентом по решению Минюста