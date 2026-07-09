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Это было слишком неожиданно: ответ "особенного" сына на вопрос Анны Нетребко заставил диву рыдать

Шоу-бизнес

Оперная дива Анна Нетребко решила устроить своему 17-летнему сыну Тьяго необычную проверку. Певица предложила юноше поучаствовать в популярном интернет-тренде, где родители просят детей продолжить известные русские поговорки, и сняла этот эксперимент на видео.

Анна Нетребко
Фото: commons.wikimedia.org by Manfred Werner (Tsui), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Анна Нетребко

Как выяснилось в ходе съёмки, наследник артистки, который живёт и получает образование за границей, практически не знаком с народными изречениями. Однако это не помешало ему блеснуть остроумием. На фразу "Глаза боятся, а руки…" Тьяго мгновенно выдал нестандартный ответ: "Холодные". Когда Нетребко произнесла: "Не имей сто рублей", парень уверенно парировал: "А имей сто евро".

Но самым трогательным стал финальный момент. Певица спросила сына, что лучше: отправить в отпуск её или поехать отдыхать самому. Не раздумывая, Тьяго твёрдо ответил: "Конечно, маму. Потому что она мать. Её надо беречь". Эти слова растрогали артистку до слёз.

Стоит отметить, что юноша, у которого диагностирован аутизм, обучается не в специализированном, а в обычном учебном заведении. Он углублённо изучает английский язык и математику, а в свободное время увлекается живописью.

Ранее Виктория Боня рассказывала, что перевела 14-летнюю дочь Анджелину на онлайн-обучение по совету Канье Уэста, который считает, что школьная система "убивает мышление ребёнка". Однако спустя полтора года семья решила вернуть девочку в обычную школу для подготовки к поступлению в университет.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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