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Андреева спровоцировала слухи об уходе с Первого канала: почему поездка в Тюмень заставила фанатов волноваться

Шоу-бизнес

Телеведущая Первого канала Екатерина Андреева вновь спровоцировала волну слухов о своём возможном уходе с главного телеканала страны. Поводом для беспокойства поклонников стали её частые поездки по России, которые многим показались несовместимыми с плотным графиком работы в программе "Время".

Екатерина Андреева
Фото: t.me/ekaterinaandreeva_official
Екатерина Андреева

На этот раз Андреева гостит в Тюменской области, где примерила русский национальный костюм с кокошником. Фотографией в обновке она поделилась в соцсетях, отметив, что "русские кокошники идут всем женщинам". Однако поклонников больше насторожил сам факт её нахождения вдали от Москвы.

"А вы не работаете на Первом канале?" — поинтересовалась одна из подписчиц. "Конечно работаю. Вот вы ТВ не смотрите, это точно, но при этом вопросы задаете", — парировала ведущая.

Напомним, что это не первый раз, когда Екатерина Андреева оказывается в центре подобных слухов. Ранее она уже пропадала из эфира Первого канала — в 2009 и 2018 годах — что вызывало бурные обсуждения в СМИ и соцсетях. Тогда ходили слухи о её увольнении, однако ведущая каждый раз возвращалась в программу, не раскрывая подробностей своего отсутствия.

В 2018 году, когда Андреева неожиданно исчезла из эфира, её коллега Арина Шарапова признавалась, что плакала, узнав об этом. По данным некоторых СМИ, причинами могли быть "сложные отношения" с руководством канала.

Ранее бывший ведущий Первого канала Антон Привольнов, уехавший в Израиль, рассказал, что многие репатрианты ощущают себя людьми второго сорта, особенно в первые годы жизни в стране, а реальность адаптации часто оказывается сложнее ожиданий.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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