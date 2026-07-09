Андреева спровоцировала слухи об уходе с Первого канала: почему поездка в Тюмень заставила фанатов волноваться

Телеведущая Первого канала Екатерина Андреева вновь спровоцировала волну слухов о своём возможном уходе с главного телеканала страны. Поводом для беспокойства поклонников стали её частые поездки по России, которые многим показались несовместимыми с плотным графиком работы в программе "Время".

Фото: t.me/ekaterinaandreeva_official Екатерина Андреева

На этот раз Андреева гостит в Тюменской области, где примерила русский национальный костюм с кокошником. Фотографией в обновке она поделилась в соцсетях, отметив, что "русские кокошники идут всем женщинам". Однако поклонников больше насторожил сам факт её нахождения вдали от Москвы.

"А вы не работаете на Первом канале?" — поинтересовалась одна из подписчиц. "Конечно работаю. Вот вы ТВ не смотрите, это точно, но при этом вопросы задаете", — парировала ведущая.

Напомним, что это не первый раз, когда Екатерина Андреева оказывается в центре подобных слухов. Ранее она уже пропадала из эфира Первого канала — в 2009 и 2018 годах — что вызывало бурные обсуждения в СМИ и соцсетях. Тогда ходили слухи о её увольнении, однако ведущая каждый раз возвращалась в программу, не раскрывая подробностей своего отсутствия.

В 2018 году, когда Андреева неожиданно исчезла из эфира, её коллега Арина Шарапова признавалась, что плакала, узнав об этом. По данным некоторых СМИ, причинами могли быть "сложные отношения" с руководством канала.

Ранее бывший ведущий Первого канала Антон Привольнов, уехавший в Израиль, рассказал, что многие репатрианты ощущают себя людьми второго сорта, особенно в первые годы жизни в стране, а реальность адаптации часто оказывается сложнее ожиданий.