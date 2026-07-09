Точка невозврата пройдена: Ксения Собчак сделала признание после жёсткой критики иноагентов

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак отреагировала на резкое высказывание блогера Ильи Варламова*, который назвал её "обосранной с двух сторон". Своим ответом она поделилась в Telegram-канале.

Фото: Пресс-служба Московской недели моды Ксения Собчак на Московской неделе моды

Поводом для обсуждения стало видео на YouTube-канале Варламова, где он в беседе с журналистом Ренатом Давлетгильдеевым** заявил, что Собчак подвергается критике и со стороны патриотически настроенных россиян, и со стороны уехавших граждан. Давлетгильдеев согласился с этой оценкой и назвал деятельность телеведущей "опасным выбором".

В ответ на это Собчак написала: "Ну да, так и есть. Таков путь", тем самым согласившись с характеристикой оппонентов. По словам журналистки, она осознаёт, что её работа всегда будет вызывать непонимание и неблагодарность, но при этом подчеркнула, что считает свою деятельность важной и продолжит заниматься тем, что делает.

Ранее Татьяна Куртукова объяснила, что видит свою миссию в том, чтобы показать: патриотизм — это в первую очередь любовь, а не война и смерть.

* внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

** внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов