Хватит истязать себя голодом: Хайди Клум решилась на радикальную смену имиджа ради молодого мужа

53-летняя Хайди Клум призналась, что последовала совету своего 36-летнего мужа Тома Каулитца набрать вес. В интервью Us Weekly модель рассказала, как изменилось её отношение к собственному телу после того, как она пересмотрела старые фотографии и поняла, что муж был абсолютно прав.

Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Хайди Клум by Личный Инстаграм-аккаунт Хайди Клум Хайди Клум, модель

По словам Клум, сначала она могла не придать значения его словам, но со временем убедилась в их правоте. Сейчас она смотрит на снимки прошлых лет и удивляется, насколько лучше она выглядит в более естественной форме, когда на костях есть "чуть больше мяса".

"Мой муж был первым, кто это отметил. Он сказал: "Тебе стоит есть больше; ты будешь выглядеть лучше, если у тебя будет чуть больше мяса на костях". Когда я смотрю на старые фото, думаю: "Он прав!" С точки зрения пропорций я выгляжу лучше, когда не такая худая", — заявила она.

Клум много лет подвергалась буллингу в модельном бизнесе. Бывшая "ангел" Victoria's Secret вспомнила болезненные эпизоды съёмок, когда фотографы доводили её до слёз заявлениями о том, что она "слишком толстая" и плохо справляется с работой. Это давление продолжалось годами, несмотря на её статус одной из самых востребованных моделей мира.

Сейчас топ-модель чувствует себя увереннее и призывает других женщин не бояться прислушиваться к своему телу и к тем, кто действительно их любит. Она считает, что её муж не только помог ей изменить внешность, но и внёс огромный вклад в её эмоциональное благополучие.

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