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Ошибка в ПФР или реальность? Как Маша Распутина за 37 лет карьеры получила пенсию в 8 тысяч

Шоу-бизнес

62-летняя певица Маша Распутина, которая выступает на большой сцене уже 37 лет, могла официально выйти на пенсию ещё несколько лет назад, однако не занималась этим вопросом. Недавно необходимые документы подали — и итог оказался неожиданным.

Маша Распутина
Фото: commons.wikimedia.org by Leo Medvedev/Лев Леонидович Медведев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Маша Распутина

В беседе с MK.ru супруг артистки Виктор Захаров рассказал, что пенсию Распутиной начислили лишь один раз, и составила она всего 8 тысяч рублей.

По словам Виктора Евстафьевича, всё началось, когда они с супругой в прошлом году официально узаконили отношения. Он пошёл в МФЦ, чтобы поменять паспорт певицы, и сотрудница, принимавшая документы, поинтересовалась, почему у неё до сих пор не оформлена пенсия. Чтобы разобраться в ситуации, Захаров отправился в отделение Пенсионного фонда в подмосковном Одинцово.

"Меня приняла заместитель руководителя. Она посмотрела бумаги и сказала: "Да, случилась ошибка. Пенсию начислим". Спустя время приходит бумага, что Марии пенсия действительно начислена. Знаете, в каком размере? Восемь тысяч рублей! А ведь она 37 лет выступает на большой сцене, объехала несколько раз всю Россию с концертами вдоль и поперёк!", — поделился мужчина.

Муж артистки признаётся, что всякий раз, когда он рассказывает знакомым о размере пенсии супруги, никто ему не верит. При этом, несмотря на то что пенсию Марии официально начислили, фактически денег она пока так и не получила — за полгода ни одной выплаты не поступило. Захаров планирует снова обратиться в Пенсионный фонд, чтобы разобраться в ситуации.

Напомним, актриса Настя Задорожная, которая уже несколько лет живёт в США, призналась, что черпает вдохновение у своих соседей — пожилых людей за 90, которые продолжают работать и ведут активный образ жизни.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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