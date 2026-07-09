Ошибка в ПФР или реальность? Как Маша Распутина за 37 лет карьеры получила пенсию в 8 тысяч

62-летняя певица Маша Распутина, которая выступает на большой сцене уже 37 лет, могла официально выйти на пенсию ещё несколько лет назад, однако не занималась этим вопросом. Недавно необходимые документы подали — и итог оказался неожиданным.

Фото: commons.wikimedia.org by Leo Medvedev/Лев Леонидович Медведев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Маша Распутина

В беседе с MK.ru супруг артистки Виктор Захаров рассказал, что пенсию Распутиной начислили лишь один раз, и составила она всего 8 тысяч рублей.

По словам Виктора Евстафьевича, всё началось, когда они с супругой в прошлом году официально узаконили отношения. Он пошёл в МФЦ, чтобы поменять паспорт певицы, и сотрудница, принимавшая документы, поинтересовалась, почему у неё до сих пор не оформлена пенсия. Чтобы разобраться в ситуации, Захаров отправился в отделение Пенсионного фонда в подмосковном Одинцово.

"Меня приняла заместитель руководителя. Она посмотрела бумаги и сказала: "Да, случилась ошибка. Пенсию начислим". Спустя время приходит бумага, что Марии пенсия действительно начислена. Знаете, в каком размере? Восемь тысяч рублей! А ведь она 37 лет выступает на большой сцене, объехала несколько раз всю Россию с концертами вдоль и поперёк!", — поделился мужчина.

Муж артистки признаётся, что всякий раз, когда он рассказывает знакомым о размере пенсии супруги, никто ему не верит. При этом, несмотря на то что пенсию Марии официально начислили, фактически денег она пока так и не получила — за полгода ни одной выплаты не поступило. Захаров планирует снова обратиться в Пенсионный фонд, чтобы разобраться в ситуации.

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