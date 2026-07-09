Экс-муж Юлии Началовой вернулся в Россию для лечения: что известно о состоянии футболиста

Экс-капитан сборной России по футболу и бывший муж певицы Юлии Началовой Евгений Алдонин, у которого диагностировали онкологическое заболевание, вернулся в Россию для продолжения лечения. Об этом сообщил его друг и бывший коллега Дмитрий Булыкин.

Фото: soccer.ru by Мельников Александр, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Евгений Алдонин

По словам Булыкина, 46-летний спортсмен сейчас находится в Москве, где проходит курс терапии. Несмотря на тяжёлый диагноз, Алдонин уже успел встретиться с друзьями и даже сыграть несколько партий в падел — против хоккеистов Малкина и Ковальчука.

"Он сейчас приехал в Москву и пока восстанавливается. Но мы с ним уже успели увидеться и даже поиграть в падел против Малкина и Ковальчука. Хочется верить, что Алдонин вернулся, всё поборол и будет потихонечку возвращаться в нормальную жизнь", — заявил Булыкин в интервью Sport24.

О том, что у Алдонина обнаружили онкологическое заболевание в тяжёлой форме, стало известно в ноябре прошлого года. Тогда сообщалось, что у спортсмена диагностировали рак желудка, и ему провели операцию в Германии. Позже выяснилось, что речь идёт о раке поджелудочной железы.

Евгений Алдонин — победитель Кубка УЕФА в составе ЦСКА, двукратный чемпион России и пятикратный обладатель Кубка страны. Он был женат на певице Юлии Началовой, которая скончалась в 2019 году. У них есть общая дочь Вера, которой сейчас 19 лет. Сейчас Алдонин женат на избраннице Ольге, у пары двое детей: Артём (2016 г. р.) и Анжелика (2019 г. р.).

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