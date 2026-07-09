Танцы на осколках вместо падения: что на самом деле произошло на сцене с Шаманом

Певец Шаман (Ярослав Дронов) вынужден был опровергнуть распространившуюся в интернете информацию о том, что он упал со сцены во время концерта в Перми. В своём Telegram-канале артист объяснил, что ролик, который активно разлетается по соцсетям, был снят не в Перми и не в этом году.

Фото: spravedlivo.ru is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International SHAMAN

По словам Дронова, видео, на котором он танцует босиком на битом стекле, было записано три года назад — в 2023 году — на концерте в Государственном Кремлёвском дворце. Тогда во время театрализованного номера на песню "ТАНЦЫ НА СТЁКЛАХ" он действительно поранил ногу, но, несмотря на боль, продолжил выступление.

"Тогда на сцене во время театрализованного номера на песню "ТАНЦЫ НА СТЁКЛАХ" я танцевал босиком на стёклах и поранил ногу. Несмотря на это, я продолжил выступление. Доверяйте проверенным источникам и не поддавайтесь на провокации", — заявил певец.

Шаман подчеркнул, что сейчас находится в Светлогорске, где готовится к своему сольному концерту, и заверил поклонников, что с ним всё в порядке: он "в здравом уме и твёрдой памяти". Артист призвал аудиторию не верить недостоверным новостям и обращать внимание только на официальные источники.

Ранее Шаман опровергал информацию о своих гонорарах, называя её преувеличенной, и заявлял, что патриот может достойно зарабатывать честным трудом, а не обязательно вести аскетичный образ жизни.