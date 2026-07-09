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Организм сдаёт позиции после восьмого круга: состояние борющейся с недугом Лерчек резко ухудшилось

Шоу-бизнес

Блогерша Валерия Чекалина (Лерчек), продолжающая борьбу с онкологическим заболеванием, столкнулась с осложнениями после восьмого курса химиотерапии. Об этом рассказал её возлюбленный, аргентинский танцор Луис Сквиччиарини.

Валерия Чекалина и Луис Сквиччиарини
Фото: instagram by личный аккаунт Луиса Сквиччиарини в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Валерия Чекалина и Луис Сквиччиарини

По его словам, восьмой курс химиотерапии Чекалина прошла 1 и 2 июля. Однако уже на пятый день после лечения у блогера появились сильные боли в области живота. Сквиччиарини предположил, что причина — накопление препаратов в организме, что дало побочный эффект.

"Обычно мы показываем и делимся только приятными моментами, но, к сожалению, не всегда всё проходит гладко. Скорее всего, химия накопилась в организме и дала такой эффект", — сообщил танцор в социальных сетях.

Сейчас состояние Валерии контролируют с помощью медикаментов, а также препаратов для восстановления микрофлоры кишечника. В ближайшее время блогерше предстоит пройти курс таргетной терапии. Как рассказал партнёр Лерчек, впереди у неё остаётся ещё один курс химиотерапии и иммунной терапии.

Ранее Лерчек в интервью Надежде Стрелец рассказывала, что лечащий врач дала ей главный совет: помимо терапии, верить в собственное исцеление. Блогерша также опровергала слухи о фейковом диагнозе, заявляя, что активный образ жизни — это способ бороться с болезнью.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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