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Пугачёва спешит на помощь: почему визит в Юрмалу выглядит как попытка спасти подругу от провала

Шоу-бизнес

Певицу Аллу Пугачёву заметили во время прогулок по Юрмале. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Алла Пугачёва
Фото: commons.wikimedia.org by Latheme, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Алла Пугачёва

Телеканал предполагает, что артистка приехала в Латвию, чтобы поддержать свою подругу Лайму Вайкуле на музыкальном фестивале "Рандеву", который пройдёт с 24 по 26 июля.

По данным источника, Примадонна прибыла в Юрмалу раньше обычного, чтобы успеть поддержать подругу. На прогулках по городу Пугачёва охотно позирует с туристами и всем своим видом намекает, что её можно будет увидеть на предстоящем фестивале.

"Чтобы спасти подругу от позора, Алла Пугачёва в этом году приехала пораньше. Прогуливаясь по Юрмале, Примадонна охотно позирует с туристами, а заодно всем своим видом намекает, что её можно будет ещё раз увидеть на "Рандеву" Лаймы", — говорится в статье.

Ранее Надежда Бабкина высказывалась об использовании искусственного интеллекта в музыке, предостерегая от полного ухода в технологии, чтобы не потерять "собственное мышление" и не перестать "чувствовать разницу между живым и созданным". 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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