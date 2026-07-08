Пугачёва спешит на помощь: почему визит в Юрмалу выглядит как попытка спасти подругу от провала

Певицу Аллу Пугачёву заметили во время прогулок по Юрмале. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Фото: commons.wikimedia.org by Latheme, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Алла Пугачёва

Телеканал предполагает, что артистка приехала в Латвию, чтобы поддержать свою подругу Лайму Вайкуле на музыкальном фестивале "Рандеву", который пройдёт с 24 по 26 июля.

По данным источника, Примадонна прибыла в Юрмалу раньше обычного, чтобы успеть поддержать подругу. На прогулках по городу Пугачёва охотно позирует с туристами и всем своим видом намекает, что её можно будет увидеть на предстоящем фестивале.

"Чтобы спасти подругу от позора, Алла Пугачёва в этом году приехала пораньше. Прогуливаясь по Юрмале, Примадонна охотно позирует с туристами, а заодно всем своим видом намекает, что её можно будет ещё раз увидеть на "Рандеву" Лаймы", — говорится в статье.

Ранее Надежда Бабкина высказывалась об использовании искусственного интеллекта в музыке, предостерегая от полного ухода в технологии, чтобы не потерять "собственное мышление" и не перестать "чувствовать разницу между живым и созданным".