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Хватит путать любовь с агрессией: Татьяна Куртукова перевернула суть патриотических чувств

Шоу-бизнес

Певица Татьяна Куртукова, ставшая широко известной благодаря хиту "Матушка‑земля", в новом выпуске шоу "Что о тебе думают?" впервые подробно объяснила смысл своей самой популярной песни. Артистка заявила, что видит свою главную миссию в том, чтобы донести до слушателей: патриотизм — это не только война и смерть, как привыкли считать многие.

Певица Татьяна Куртукова
Фото: commons.wikimedia.org by LeoAlexF, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Певица Татьяна Куртукова

По словам исполнительницы, через своё творчество она хочет "подсветить" другую сторону патриотических чувств — любовь к Родине, к людям, к своей земле. Она убеждена, что именно это чувство должно лежать в основе настоящего патриотизма, а не страх или агрессия.

"Моя ключевая задача — чтобы через мои песни людям подсветить, что патриотизм — это не только про смерть и войну, как у многих ассоциируется. А это, в первую очередь, про любовь — через свои песни хочется подсветить именно это", — поделилась звезда эстрады.

Кроме того, знаменитость сделала неожиданное заявление о своих политических амбициях. Она призналась, что в случае завершения музыкальной карьеры видит себя в Госдуме или даже в кресле министра культуры. По её словам, она могла бы принести пользу стране на государственной службе, используя свой опыт и любовь к России.

Ранее Ксения Собчак в том же шоу предложила Куртуковой фиктивный роман с Шаманом, назвав это "столкновением двух планет". Певица тогда категорически отказалась, заявив, что не готова к пиар-отношениям.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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