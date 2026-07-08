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Больше никаких сомнений в лидерстве: успех Гарри Стайлса оставил позади даже группу Coldplay

Шоу-бизнес

Британский поп-исполнитель Гарри Стайлс официально закрепил за собой место в Книге рекордов Гиннесса. Музыкант завершил лондонскую часть своего мирового тура "Together, Together" на стадионе "Уэмбли", установив абсолютный рекорд по количеству аншлаговых концертов на этой площадке в рамках одной резиденции. Предыдущее достижение, принадлежавшее группе Coldplay, продержалось всего год.

Гарри Стайлс
Фото: commons.wikimedia.org by Leticia Moraes from Rio de Janeiro, Brasil, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Гарри Стайлс

Серия шоу стартовала 12 июня и завершилась грандиозным финалом 4 июля. Изначально планировалось всего шесть вечеров, но из-за невероятного ажиотажа и огромного спроса со стороны поклонников программу расширили вдвое. Финальное выступление собрало около 80 тысяч зрителей. Представитель Книги рекордов Гиннесса, вручая сертификат, назвал это достижение свидетельством "масштаба, амбиций и культурного влияния" живых выступлений артиста.

На прощальном концерте Стайлс не скрывал эмоций. Он поблагодарил своих бывших коллег по группе One Direction, без которых, по его словам, он бы никогда не оказался на этой сцене. Певец также вспомнил, что именно в этом районе Лондона 16 лет назад его объединили с другими участниками будущей группы, и признался, что каждый его визит сюда наполнен особыми воспоминаниями.

Теперь гастрольный график артиста продолжится за пределами Великобритании. Следующие остановки тура — Бразилия, Мексика и США, а завершится мировое турне в декабре в Австралии. Впереди у музыканта также серия из 30 концертов на легендарной арене "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке.

Ранее во время одного из выступлений на "Уэмбли" Гарри Стайлс напугал публику, неожиданно упав на сцену. Инцидент произошёл в разгар 36-градусной жары, однако позже представители певца пояснили, что причиной обморока стала не погода, а досадная случайность — артист поперхнулся водой во время исполнения своего фирменного трюка.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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