Адель удивила фанатов преображением на Гран-при "Формулы-1": как певице удалось похудеть на 45 кг

Певица Адель, которая обычно избегает публичности в периоды работы над альбомами, неожиданно появилась на Гран-при "Формулы-1" в Сильверстоуне 5 июля. Её появление сразу привлекло внимание поклонников, которые не могли не заметить заметные изменения во внешности артистки. Многие фанаты отметили, что певица выглядит совершенно иначе, чем раньше.

Фото: instagram by личный аккаунт певицы Адель в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Адель

С 2020 года Адель сумела сбросить 45 килограммов, и теперь её облик стал предметом обсуждения не только в Сети, но и среди специалистов по красоте. В интервью Daily Mail доктор Альма Каменица предположила, что значительная потеря веса радикально изменила черты лица артистки. По её словам, для восстановления объёмов, которые обычно теряются при похудении, могли использоваться инъекции наполнителей или препаратов, стимулирующих выработку коллагена.

"Возможно, использовалось небольшое количество дермального наполнителя или препаратов, стимулирующих выработку коллагена. Это могло восстановить объем, который часто теряется при похудении", — объяснила врач.

Бьюти-эксперт и хирург Пол Банвелл добавил, что изменения контура лица могут быть результатом сочетания множества факторов: естественного старения, колебаний веса, ухода за кожей, макияжа, освещения и, вероятно, косметологических процедур. При этом оба специалиста сошлись во мнении, что результат выглядит сбалансированным и естественным.

Бывший тренер Адель, Камила Гудис, раскрыла метод похудения певицы: по её словам, 90% успеха обеспечила диета, а не физические нагрузки. Первая неделя состояла только из зелёных соков и 1000 калорий в день. Сама Адель в интервью Vogue ранее объясняла: "Дело было не в похудении, а в том, чтобы стать сильной и здоровой. Спортзал занял постоянное время в моём расписании. Уверена: если я сделаю своё тело сильным, то смогу сделать сильными эмоции и разум".

Напомним, в редком интервью Адель рассказывала, что сблизилась с 13-летним сыном Анджело благодаря общей страсти к "Формуле-1". Она призналась, что поддерживает его увлечение картингом и считает, что у подростка редко встречается такое яркое хобби.