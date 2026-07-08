Семейные узы треснули окончательно: визит Гарри в Лондон обернулся жёстким надзором охраны дворца

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Шоу-бизнес

Возвращение принца Гарри в Великобританию вызвало повышенный интерес к его возможной встрече с отцом, королём Карлом III. По мнению экспертов, любое взаимодействие между герцогом Сассекским и монархом будет тщательно контролироваться — помощники дворца, как сообщается, будут присутствовать на протяжении всей встречи.

Принц Гарри
Фото: flickr.com by DoD News, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Принц Гарри

Королевский комментатор Хилари Фордвич заявила, что всё будет организовано в первую очередь для защиты интересов монархии, а не ради эмоционального примирения семьи. Она также отметила, что восстановление отношений между отцом и сыном осложняется недоверием к Гарри со стороны сотрудников и членов королевской семьи.

"Помощники дворца не доверяют им оставаться наедине", — пояснила Фордвич.

После прибытия в Великобританию принц Гарри также проиграл дело о неприкосновенности частной жизни против издателя Daily Mail. Герцог Сассекский уже выступил с эмоциональным заявлением по этому поводу. Кроме того, он начал неделю деловых встреч с участия в лондонском мероприятии, организованном в рамках промо-кампании Invictus Games 2027.

Напомним, ранее сообщалось, что принц Гарри прилетел в Лондон один — его супруга Меган Маркл и дети остались в США из-за вопросов безопасности. Семья получила "реальные и заслуживающие доверия угрозы", включая террористические, поэтому герцог Сассекский решил не рисковать жизнью близких.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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