Одно яблоко на двоих с мамой: нищета в юности вынудила Плющенко пойти на крайние меры

Фигурист Евгений Плющенко впервые откровенно рассказал о голодном детстве, когда ему приходилось собирать бутылки и жить без родителей. Своими воспоминаниями он поделился на встрече с болельщиками в рамках Дня московского спорта, которая прошла 4 июля в "Лужниках".

Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба ВДНХ, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Евгений Плющенко

43-летний двукратный олимпийский чемпион признался, что в 11 лет уехал из Волгограда в Санкт-Петербург, чтобы заниматься фигурным катанием, и полтора года жил один без родителей. Он научился стирать, гладить и даже шить, а денег катастрофически не хватало. В какой-то момент мама приехала к нему, но на столе было лишь одно яблоко на двоих.

"Мы как-то проснулись, я говорю: "Мам, что поесть?", а на столе было одно яблоко. Она говорит: "Яблоко съешь, больше есть нечего". Папа работал в Волгограде на трёх работах, и мы были вынуждены купить билет, так как нам нечего было жрать", — поделился Плющенко.

Чтобы выжить, фигурист собирал бутылки и сдавал их в пункт приёма стеклотары. Тогда в стране, по его словам, царило "безумие", и многие семьи боролись с нищетой. Спасительным билетом стало вмешательство тренера Алексея Мишина, который разглядел в мальчике талант и предложил помощь.

"Мишин приехал и сказал: "Я вам помогу какое-то время, ребёнок талантливый, надо тренироваться". Мама не могла пойти на работу, нужна была прописка. Мы старались и выбрались из этой ситуации", — вспоминает спортсмен.

Сейчас Плющенко воспитывает сына Александра и признаётся, что не уверен, смог бы он отправить собственного ребёнка в другой город в одиночку в таком возрасте. По его словам, детские лишения научили его ценить каждую возможность и не сдаваться, несмотря ни на что.

Ранее Евгений Плющенко оказался в центре скандала после публикации видео, на котором он сорвал подснежник. Подписчики осудили фигуриста, напомнив, что цветок занесён в Красную книгу, а его уничтожение карается крупными штрафами.