Семью преследуют на кладбище: отец Жанны Фриске раскрыл тактику Шепелева на могиле певицы

Отец Жанны Фриске Владимир Копылов заявил, что телеведущий Дмитрий Шепелев организовал слежку за его семьёй. По словам отца певицы, бывший зять присылает на могилу дочери "шпионов", которые снимают родственников.

Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Дмитрия Шепелева by Инстаграм-аккаунт Дмитрия Шепелева Дмитрий Шепелев

Копылов назвал Шепелева "мерзопакостным человеком" и подчеркнул, что тот действует исключительно исподтишка. При этом он не скрывает, что не ждёт от Шепелева визитов, но требует, чтобы внук Платон хотя бы раз посетил могилу своей матери.

"Он не придёт прямо, если и будет что-то делать, то сделает из-за угла. Мне и не нужно, чтобы он сюда приходил. Пусть хотя бы один раз внука сюда привезёт, чтобы он знал, где покоится его мама, его кровь", — заявил отец певицы "СтарХиту".

Жанны Фриске не стало 15 июня 2015 года из-за опухоли головного мозга. С тех пор семья певицы неоднократно жаловалась, что Шепелев не даёт им общаться с внуком. Конфликт между родственниками и бывшим мужем артистки длится уже много лет.

В своём посте, посвящённом памяти Фриске, Шепелев утверждал, что получал множество предложений о встрече с Платоном от семьи певицы. Однако, по его словам, он отказывал каждый раз, так как родственники Жанны хотели увидеться исключительно под камерами и в телевизионных студиях. Шоумен настаивает, что других предложений не было.

Ранее близкие Жанны Фриске уже называли слова Шепелева "полной лажей". Отец певицы Владимир заявлял, что у них с Шепелевым нет никаких контактов, а семья не видела Платона 12 лет. Сестра Жанны Наталья также опровергала заявления Шепелева, назвав их "полнейшим бредом" и подчеркнув, что родственники никогда не требовали встреч под камерами.