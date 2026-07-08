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Русский секс и древние архетипы: Ксения Собчак попыталась свести двух главных звёзд большой сцены

Шоу-бизнес

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак в рамках проекта "Что о тебе думают?" предложила певице Татьяне Куртуковой обсудить возможность фиктивного романа с популярным исполнителем Шаманом (Ярослав Дронов). Беседа быстро привлекла внимание зрителей благодаря неожиданной провокации со стороны ведущей.

Ксения Собчак
Фото: commons.wikimedia.org by VOA, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Ксения Собчак

Собчак отметила, что пиар-отношения являются распространённой практикой в шоу-бизнесе и часто становятся выгодным инструментом для привлечения внимания к артистам. По её словам, союз Куртуковой, чей образ связан с хитом "Матушка-земля", и Шаманa, который позиционирует себя как патриотичный исполнитель, мог бы стать ярким и обсуждаемым инфоповодом.

"Шаман, блондин, патриот — такое столкновение двух планет, русского и "Матушки-земли". Вы бы не пролистнули эту страничку в жёлтой прессе. Это даже интереснее, чем то, что есть сейчас", — уверяла телеведущая.

Кроме того, Собчак поинтересовалась, почему артисты до сих пор не записали дуэт, и назвала их союз "Красной шапочкой и Волком" — древним архетипом, в котором, по её мнению, "много русского секса". Однако Куртукова категорически отвергла саму идею пиар-романа.

"Пусть эти две чудо-машины едут параллельно", — ответила певица на вопрос о дуэте, назвав предложение Собчак "за пределом" и подчеркнув, что не готова вступать в отношения ради хайпа.

Ранее Ксения Собчак в том же шоу "Что о тебе думают?" заявила, что сделает всё, чтобы её сын Платон не женился на "сильной хабалке из провинции". Телеведущая пояснила, что боится корыстных невест и заранее "всё предусмотрит".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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