Слишком личные слова на глазах у тысячи гостей: почему речь жениха заставила Тейлор Свифт плакать

Тайная свадьба Тейлор Свифт и Трэвиса Келси, состоявшаяся 3 июля на арене "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке, обернулась настоящим морем эмоций. Как сообщает Daily Mail со ссылкой на инсайдеров, жених растрогал невесту до слёз своей клятвой любви и верности, пообещав защищать её "вечно".

Фото: commons.wikimedia.org by Тогленн, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Тейлор Свифт

36-летний спортсмен, несмотря на заметное волнение, уверенно произнёс речь, которая тронула не только саму певицу, но и более тысячи гостей, собравшихся на легендарной арене. Соведущий "Доброе утро, Америка" и гость торжества Джордж Стефанопулос назвал церемонию "настоящей, серьёзной и одновременно забавной, наполненной любовью".

"Он пообещал защищать её вечно", — пояснил инсайдер Daily Mail, добавив, что жених заметно нервничал, но уверенно произнёс свою речь.

По словам Стефанопулоса, пара читала клятвы по маленьким книжечкам, и каждая из речей длилась около 20 минут. В своих выступлениях молодожёны вспомнили историю знакомства, назвали причины желания быть вместе и дали обещания в честь объединения двух семей.

Генеральный директор AMC Адам Арон, присутствовавший на свадьбе, назвал клятвы "длинными, эмоциональными и милыми" в удалённом затем твите.

Торжество украсили выступления легенд музыки — Стиви Никс и Пола Маккартни. Ведущим вечера выступил Адам Сэндлер, который дал молодым совет: "Целоваться при каждом удобном случае — каждый день, ложась спать или идя на работу", — как позже рассказал тренер "Канзас-Сити Чифс" Энди Рид.

Напомним, ранее гость свадьбы, владелец сети кинотеатров AMC Адам Арон, раскрыл новые подробности торжества в удалённом посте. Он описал декор в стиле загородного сада, наряды пары, а также сообщил, что в свадебный уикенд Свифт и Келси пожертвовали 26 миллионов долларов на благотворительность.