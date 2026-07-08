Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Звёзды боятся даже кувырков: Роман Курцын признал факт исчезновения жанра боевика в России
Русский секс и древние архетипы: Ксения Собчак попыталась свести двух главных звёзд большой сцены
Болота Аррана хранили страшную тайну: на шотландском острове нашли ритуальный круг древних
Кто не слышал жильцов, услышит инспектора: управляющим компаниям Петербурга меняют правила лицензирования
Берег стал кладбищем за одну ночь: Аннинское озеро в Ленобласти усыпала мёртвая рыба
Смертельная ошибка на кухне: привычный способ разморозки лишит блюдо безопасности и всех свойств
Астероиду приготовили взрыв прямо в космосе: учёные представили новый план спасения Земли
Остыть не успевают: хрустящие баклажаны с сырной корочкой сметают со стола первыми
Карьера рухнула за один фильм: решение Сильвестра Сталлоне обнулило его статус в Голливуде

Слишком личные слова на глазах у тысячи гостей: почему речь жениха заставила Тейлор Свифт плакать

Шоу-бизнес

Тайная свадьба Тейлор Свифт и Трэвиса Келси, состоявшаяся 3 июля на арене "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке, обернулась настоящим морем эмоций. Как сообщает Daily Mail со ссылкой на инсайдеров, жених растрогал невесту до слёз своей клятвой любви и верности, пообещав защищать её "вечно".

Тейлор Свифт
Фото: commons.wikimedia.org by Тогленн, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Тейлор Свифт

36-летний спортсмен, несмотря на заметное волнение, уверенно произнёс речь, которая тронула не только саму певицу, но и более тысячи гостей, собравшихся на легендарной арене. Соведущий "Доброе утро, Америка" и гость торжества Джордж Стефанопулос назвал церемонию "настоящей, серьёзной и одновременно забавной, наполненной любовью".

"Он пообещал защищать её вечно", — пояснил инсайдер Daily Mail, добавив, что жених заметно нервничал, но уверенно произнёс свою речь.

По словам Стефанопулоса, пара читала клятвы по маленьким книжечкам, и каждая из речей длилась около 20 минут. В своих выступлениях молодожёны вспомнили историю знакомства, назвали причины желания быть вместе и дали обещания в честь объединения двух семей.

Генеральный директор AMC Адам Арон, присутствовавший на свадьбе, назвал клятвы "длинными, эмоциональными и милыми" в удалённом затем твите.

Торжество украсили выступления легенд музыки — Стиви Никс и Пола Маккартни. Ведущим вечера выступил Адам Сэндлер, который дал молодым совет: "Целоваться при каждом удобном случае — каждый день, ложась спать или идя на работу", — как позже рассказал тренер "Канзас-Сити Чифс" Энди Рид.

Напомним, ранее гость свадьбы, владелец сети кинотеатров AMC Адам Арон, раскрыл новые подробности торжества в удалённом посте. Он описал декор в стиле загородного сада, наряды пары, а также сообщил, что в свадебный уикенд Свифт и Келси пожертвовали 26 миллионов долларов на благотворительность.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Обратного пути уже не будет: в Кремле окончательно определили судьбу российских поставщиков
Экономика и бизнес
Обратного пути уже не будет: в Кремле окончательно определили судьбу российских поставщиков
Конец европейской иллюзии: Польша открыто готовится к массовым расправам над украинцами
Мир. Новости мира
Конец европейской иллюзии: Польша открыто готовится к массовым расправам над украинцами
Решили заменить обычный галоген на светодиоды: какое наказание утвердил Верховный суд
Авто
Решили заменить обычный галоген на светодиоды: какое наказание утвердил Верховный суд
Популярное
Бензин начал возвращаться на колонки: дефициту в России назвали срок окончания

Российские власти задействовали экстренные логистические коридоры и пересмотрели стандарты производства для предотвращения дефицита энергоресурсов в регионах.

Бензин начал возвращаться на колонки: дефициту в России назвали срок окончания
Обратного пути уже не будет: в Кремле окончательно определили судьбу российских поставщиков
Обратного пути уже не будет: в Кремле окончательно определили судьбу российских поставщиков
Тишина в тылу закончилась: удар по Омску обнажил критические дыры в защите Сибири
Жестокая игра Пекина: Иран остался один на один с колоссальными излишками нефти в море
Lockheed и Raytheon не будут в восторге от идеи производства ракет для ЗРК Patriot на Украине Любовь Степушова Откровенное интервью режиссера из Канады: последствия осознанной борьбы против фальсификации истории Анжела Якубовская
Кровавый отчет Киева: Зеленский шокировал НАТО своей тягой к продолжению бойни
Безумие киевского режима: ночная попытка спровоцировать техногенную катастрофу в РФ провалилась
Капуста становится лёгкой добычей гусениц: урожай спасают простыми домашними средствами
Капуста становится лёгкой добычей гусениц: урожай спасают простыми домашними средствами
Последние материалы
Кто не слышал жильцов, услышит инспектора: управляющим компаниям Петербурга меняют правила лицензирования
Берег стал кладбищем за одну ночь: Аннинское озеро в Ленобласти усыпала мёртвая рыба
Смертельная ошибка на кухне: привычный способ разморозки лишит блюдо безопасности и всех свойств
Астероиду приготовили взрыв прямо в космосе: учёные представили новый план спасения Земли
Остыть не успевают: хрустящие баклажаны с сырной корочкой сметают со стола первыми
Карьера рухнула за один фильм: решение Сильвестра Сталлоне обнулило его статус в Голливуде
Мой домашний торт из 3 ингредиентов — хит нашего ЖК: теперь соседи заказывают его на каждый день рождения
Мой салат за 20 минут из пасты стал хитом домового чата: разбирают быстрее, чем я успеваю готовить
Пугачёва спешит на помощь: почему визит в Юрмалу выглядит как попытка спасти подругу от провала
Слишком личные слова на глазах у тысячи гостей: почему речь жениха заставила Тейлор Свифт плакать
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.