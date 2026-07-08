Слишком много пафоса и страз: в Москве праздник Тимати обернулся странным отсутствием близких

Рэпер и предприниматель Тимати устроил в Москве закрытую вечеринку, приуроченную к дню рождения принадлежащего ему картинг-клуба. Мероприятие прошло в стилистике 2000-х: гостей встречали дорогие автомобили, девушки в откровенных нарядах, а также робот в ушанке и мотошоу.

Фото: mkult.rk.gov.ru by Министерство культуры Республики Крым, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Тимати

Сам 42-летний артист появился на празднике в сопровождении охраны, облачившись в футболку со стразами, однако без своей избранницы Валентины Ивановой, которая в прошлом году родила ему дочь. Среди приглашённых были замечены актёр Слава Копейкин, бодибилдерша Дарья Плужникова и певица Габриэлла да Силва.

Вечеринка прошла в одном из столичных клубов и собрала около сотни гостей. Организаторы сделали ставку на ностальгию по эпохе 2000-х, которую Тимати часто называет временем своего становления как артиста и бизнесмена.

Ранее Анастасия Решетова, от которой у Тимати есть сын Ратмир, намекнула, что мать рэпера Симона Юнусова могла повлиять на их разрыв. Модель заявила, что сама в будущем хотела бы быть "свекровью‑подружкой", а не "надзирательницей", которая мешает личной жизни сына.