Раскрыта тайна запрета книги МакSим: кто стоял за срывом издания откровений певицы

Певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) сообщила, что её автобиографическая книга "Другая реальность" не выйдет в свет, хотя тираж уже был отпечатан. По данным Telegram-канала Mash, причиной отмены релиза стали планы бывшего возлюбленного артистки, совладельца ювелирной сети "585 Золотой" Антона Петрова, выкупить все права на издание.

Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) МакSим by Личный Инстаграм-аккаунт МакSим МакSим, певица

По информации источника, 45-летний бизнесмен намерен полностью выкупить у издательства права на книгу, а также весь её тираж, чтобы не допустить публичного распространения подробностей своих взаимоотношений с певицей. Уточняется, что разделы с упоминанием Петрова были написаны несколько лет назад и содержали откровенные рассказы МакSим о её борьбе с зависимостью и коме.

"Скажем так: "большие дяди" позвонили в издательство, мне, в типографию с очень настойчивой "просьбой" не выпускать эту книгу", — заявила артистка, объясняя причину отмены издания.

МакSим передала права на книгу издательству и, по условиям договора, в течение пяти лет не сможет выпускать автобиографии ни в каком виде. Представители Петрова сейчас ведут активные переговоры с издательством, урегулируя юридические вопросы.

Сама певица призналась, что отмена проекта стала для неё ударом, поскольку она вложила в книгу все свои чувства и боль. Она также сообщила, что издание произведения ставило под угрозу её семью и детей, из-за чего она была вынуждена отменить выпуск в тираж.

Антон Петров, состояние которого оценивается в миллиарды рублей, расстался с МакSим в 2015 году, уйдя от на тот момент беременной от него звезды к дочери депутата Госдумы Елизавете Брыксиной, в браке с которой он сейчас воспитывает двух дочерей. Их общей с певицей дочери Марии сейчас 11 лет. Сама МакSим ранее рассказывала, что бывший возлюбленный продолжает оказывать ей финансовую помощь в обеспечении ребёнка.

Напомним, летом 2021 года МакSим пережила клиническую смерть из-за обширной пневмонии, проведя несколько недель в медикаментозной коме на аппарате ИВЛ. После больницы у певицы полностью выпали волосы, и она долго носила парики, чтобы не травмировать поклонников.