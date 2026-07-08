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Она стоит в пустоте: известный блогер-иноагент заявил о провале Собчак усидеть на двух стульях

Шоу-бизнес

Российский блогер Илья Варламов* заявил, что телеведущая и журналистка Ксения Собчак получает критику от людей с разными политическими позициями. Об этом он высказался в видео на своём YouTube-канале.

Ксения Собчак
Фото: commons.wikimedia.org by VOA, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Ксения Собчак

Варламов отметил, что Собчак оказалась в сложной ситуации, когда её не принимают ни в одном из политических лагерей. Свою мысль он выразил довольно резко, употребив нецензурное выражение.

"Собчак стоит буквально обосранная с двух сторон. Её ненавидят и одни, и другие", — сказал Варламов в беседе с журналистом Ренатом Давлетгильдеевым**.

Собеседник с ним согласился и добавил, что телеведущая не является своей ни для патриотически настроенных россиян, ни для уехавших граждан. Говоря об этом, Давлетгильдеев также назвал деятельность Собчак опасным выбором.

Ранее Ксения Собчак в шоу "Что о тебе думают?" заявила, что сделает всё, чтобы её сын Платон не женился на "сильной хабалке из провинции". Телеведущая пояснила, что боится корыстных невест, которые могут приехать "на поезде из Саратова" и претендовать на наследство, поэтому она заранее "всё предусмотрит". 

* внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
** внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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