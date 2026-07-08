Старые обиды уходят в прошлое: поступок Ильи Резника подарил надежду на примирение с Примадонной

Актёр Станислав Садальский в своём Telegram-канале выразил надежду на восстановление отношений между Аллой Пугачёвой и поэтом-песенником Ильёй Резником. Поводом для размышлений артиста стала новая книга Резника "Приключения Бобы Грека", в которой он заметил отсылки к Примадонне и Филиппу Киркорову.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Илья Резник

По словам Садальского, в стихотворном произведении Пугачёва упоминается исключительно в положительном ключе, тогда как в адрес Киркорова автор допускает "ироничные и оскорбительные намёки". Актёр обратил внимание на строки, посвящённые певице: "Певица с буйной головой. Весеннего пожара. Сгорала в праведном огне. И продолжала петь".

"То есть Илья подчёркивает её силу, творческий дух и стойкость — без иронии или скандала", — написал Садальский.

Актёр признался, что хотел бы, чтобы бывшие друзья и многолетние творческие партнёры вновь смогли восстановить отношения.

Напомним, в мае 2025 года Илья Резник заявлял, что не хочет слушать и обсуждать новые песни Пугачёвой, посвящённые теме военных событий. По его словам, певица "сделала свою дорогу". Позднее, по данным СМИ, Примадонна прислала поэту гневное сообщение, в котором назвала его "трусом и предателем". В ответ на это Резник публично заявил о прекращении общения с певицей.

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