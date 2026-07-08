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Таких больше нет: Леонид Агутин назвал единственного артиста, которого считает великим автором

Шоу-бизнес

Певец Леонид Агутин в рамках фестиваля AGUTEEN FEST, где состоялся трибьют композитору, назвал Игоря Николаева "великим автором и артистом". Своими словами он поделился в беседе с ТВ Mail, отметив, что Николаев занимает в музыкальной индустрии особое место.

Леонид Агутин
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Леонид Агутин

Агутин подчеркнул, что таких талантливых и грамотных авторов с богатейшим творческим наследием осталось немного. По его мнению, у Николаева уникальный багаж песен, которые стали настоящими шлягерами всех времён. Исполнитель признался, что рад участию композитора в проекте.

"Это великий автор и артист. Таких талантливых и грамотных, а самое главное — с таким обильным творчеством больше нет. Ну, сколько их ещё? Ведь немного. С таким багажом хитов, шлягеров всех времён. Хорошо, что Игорь согласился участвовать", — высказался певец.

Агутин добавил, что для него было важно, чтобы Николаев остался доволен результатом. Команда вместе с композитором тщательно отбирала песни, которые вошли в трибьют. Сам Агутин, будучи автором, понимает, насколько значимо для творца видеть свои произведения исполненными с любовью и уважением.

"Мы хотим сделать так, чтобы ему всё понравилось, чтобы он остался доволен. Я сам автор, я понимаю, как это важно. Хочу, чтобы ему было заслуженно приятно видеть номера, то, как это спето, с какой любовью и уважением это сделано", — заключил артист.

Ранее Прохор Шаляпин в эфире шоу "Что о тебе думают?" жёстко раскритиковал коллег, которые одержимы славой и боятся забвения, заявив, что у них "и дачи, и деньги, и хиты, и песни, и людям они надоели, но они никак не уйдут".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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