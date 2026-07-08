Доверие оказалось подорвано: Дмитрий Тарасов перестал общаться с дочерью из-за нарушений

Футболист Дмитрий Тарасов в эфире шоу "Ваша Наташа" впервые откровенно рассказал о напряжённых отношениях со своей 17-летней дочерью Ангелиной. Спортсмен признался, что уже около месяца практически не общается с наследницей.

Фото: wikipedia.org by Елена Рыбакова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Дмитрий Тарасов

Причиной охлаждения стали невыполненные договорённости, достигнутые во время их последней встречи. Тарасов не стал вдаваться в детали, но дал понять, что его расстроило поведение дочери и он решил взять паузу в общении.

"Буду говорить честно: меньше общаемся сейчас. На данном этапе мы с ней около месяца вообще не переписывались. Я не писал, потому что у нас на последней встрече были определённые договорённости, но она их просто не выполняет. Мне это неприятно", — поделился спортсмен.

При этом у Ангелины, судя по всему, иная трактовка ситуации. Девушка жаловалась, что отец не проявляет инициативы в переписке. На упрёки Тарасов отвечает лаконично: "Я работаю". По его словам, он сосредоточен на карьере, а дочь должна понимать его занятость.

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