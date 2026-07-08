Любовь на расстоянии обернулась крахом: Дана Борисова решилась на радикальные перемены в личной жизни

Телеведущая Дана Борисова впервые после расставания с возлюбленным откровенно высказалась о личной жизни в эфире шоу Андрея Малахова. Она призналась, что отношения на расстоянии себя не оправдали, и теперь предпочитает быть одна.

Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Даны Борисовой by Инстаграм-аккаунт Даны Борисовой Дана Борисова

Борисова рассказала, что на её 50-летие, которое она отметила недавно, она не искала новых романтических связей. Сваха, присутствовавшая в студии, предлагала кандидатуры, но Дана отказалась. Зато юбилей помог восстановить отношения с сестрой, с которой они несколько лет не общались из-за обиды.

"Любовь на расстоянии — дело непростое. Сегодня мне никто не нужен, слишком комфортно быть одной", — объяснила телеведущая.

Дана призналась, что возраст 50 лет кажется ей чужим, внутри она ощущает себя на тридцать. Самым трогательным подарком она назвала программу, которую Малахов посвятил ей, собрав друзей и вместе вспоминая её жизненный путь. В студии царила тёплая атмосфера, а сама Борисова отметила, что такие моменты важнее материальных презентов.

Сейчас телеведущая ценит одиночество и свободу, не испытывая потребности в мужчине. Она также подчеркнула, что не собирается искать партнёра специально, предпочитая наслаждаться жизнью в гармонии с собой.

Ранее дочь Даны Борисовой, 20-летняя Полина, открыто рассказывала о своём биполярном расстройстве и побочных эффектах от смены терапии: из-за лечения её сны превратились в настоящий "трип".