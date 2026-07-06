Пустота вместо таланта: Шаляпин жёстко прошёлся по одержимым славой знаменитостям

Шоумен Прохор Шаляпин в эфире шоу "Что о тебе думают?" сделал неожиданное признание. Он заявил, что не боится одиночества, считая этот страх глупым, а вот бедность пугает его по-настоящему. По его словам, отсутствие денег — это реальная угроза, а не надуманные переживания о том, что кто-то останется один.

Фото: commons.wikimedia.org by Kalendar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Прохор Шаляпин

Кроме того, артист раскритиковал некоторых своих коллег, которые, по его мнению, одержимы славой и боятся забвения. Шаляпин отметил, что многие из них давно исчерпали свой ресурс, но продолжают держаться за сцену, не желая уступать место новым исполнителям.

"У них и дачи, и деньги, и хиты, и песни, и людям они надоели, но они никак не уйдут. Они не могут успокоиться", — заявил Шаляпин в эфире программы.

По его словам, такая одержимость является признаком душевного расстройства, а коллеги, которые постоянно переживают из-за утраты популярности, на самом деле внутренне опустошены. Он призвал их научиться отпускать ситуацию и не цепляться за прошлое, ведь настоящий талант не нуждается в постоянном подтверждении.

Шаляпин также отметил, что современные артисты зачастую путают понятия "призвание" и "привычка", и многие продолжают выходить на сцену только потому, что не представляют другой жизни, а не потому, что им есть что сказать публике.

Напомним, недавно Прохор Шаляпин помирился с Филиппом Киркоровым после 18-летнего конфликта, в котором ключевую роль сыграла Лера Кудрявцева, ставшая связующим звеном на Кипре. Тогда Шаляпин признался, что именно телеведущая помогла ему сделать первый шаг навстречу, и "топор войны был зарыт".