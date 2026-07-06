Искренность обернулась кошмаром для семьи: певица МакSим столкнулась с шантажом из-за своей книги

Певица МакSим сообщила в Instagram*-аккаунте, что её книга "Другая реальность" не выйдет в продажу. Артистка уточнила, что отмена издания произошла не по её вине, а из-за внешнего давления, которое она не может игнорировать.

Фото: commons.wikimedia.org by DINARA SATZHAN / ДИНАРА САТЖАН, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ МакSим

По словам МакSим, на издательство, типографию и на неё саму вышли с настойчивой "просьбой" не выпускать книгу. Певица подчеркнула, что продолжение работы над проектом ставило под угрозу её семью и детей, поэтому она была вынуждена пойти на этот шаг.

"Скажем так: "большие дяди" позвонили в издательство, мне, в типографию с очень настойчивой "просьбой" не выпускать эту книгу", — заявила артистка.

В своём обращении МакSим принесла извинения всем, кто ждал книгу. Она призналась, что вложила в этот проект всю душу — работала не только над текстом, но и над иллюстрациями вместе с художником. По её словам, книга была не столько о событиях, сколько о её чувствах, которые она по разным причинам не могла озвучить раньше.

"Я никогда не думала, что-то, во что ты вложил столько души, можно так легко запретить", — отметила певица, добавив, что отмена проекта стала для неё словно ударом в сердце.

Артистка сравнила происходящее с тем, как будто кто-то взял её самые искренние намерения, чувства и боль — и просто растоптал их. Она выразила надежду, что когда-нибудь сможет донести свою историю до публики, но сейчас вынуждена подчиниться обстоятельствам ради безопасности близких.

Напомним, летом 2021 года МакSим пережила клиническую смерть из-за обширной пневмонии, проведя несколько недель в медикаментозной коме на аппарате ИВЛ. После больницы у певицы полностью выпали волосы, и она долго носила парики, чтобы не травмировать поклонников. Тогда она признавалась, что пережитое заставило её иначе смотреть на жизнь и собственное здоровье.

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