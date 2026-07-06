Беременная от Ираклия модель зарабатывает на скандале: за сколько можно узнать правду об их отношениях

22-летняя модель Катя Лукьянова, которая недавно шокировала публику заявлением о беременности от певца Ираклия Пирцхалавы, решила заработать на своей истории. Девушка запустила закрытый платный канал, где обещает подробно рассказать о романе с артистом, их расставании и своей жизни в ожидании малыша. Стоимость доступа — 990 рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by Michail Popov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ираклий Пирцхалава

По словам Лукьяновой, она долго не хотела выносить отношения с Пирцхалавой на публику, но поведение певца вынудило её заговорить. Модель утверждает, что Ираклий обещал быть рядом, но на деле предпочёл проводить время на вечеринках и девичниках, ссылаясь на занятость и концерты.

"Закрытый формат для тех, кому действительно важно следить за моей историей без шума и искажений. Спасибо всем, кто поддерживает меня и уважает моё право рассказывать свою историю своими словами", — объявила будущая мама.

В своём обращении Катя также опубликовала переписку с отцом будущего ребёнка, в которой он общается с ней снисходительно и даёт понять, что её состояние — исключительно её проблема.

"Мась, ну такова доля женская, даже моё нахождение рядом не поможет тебе переносить твоё состояние", — написал ей Пирцхалава.

Ранее Катю Лукьянову считали предполагаемой любовницей Тимати. Сама девушка долгое время не опровергала слухи, но предпочитала не обсуждать личную жизнь и заявляла, что хотела бы, чтобы её воспринимали как самостоятельную личность.