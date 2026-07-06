Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Видео выхлопа — и всё ясно: перекупщики отказываются от покупки машины, увидев лишь дым этого цвета из трубы
Наш мозг застрял в каменном веке: как древние инстинкты портят жизнь современного человека
Заложники ПДД: как защититься от камер, если вы уступили дорогу скорой помощи
Лето наконец-то решило вернуться: погода в Москве и Подмосковье резко изменится к пятнице
Выехал из салона — получил протокол: как не остаться пешеходом сразу после покупки машины
Пашинян сделал шаг к России после реверансов Западу: армянский разворот сорвался на главном вопросе
Заправки превратились в ночлежки: в Красном Сулине люди спят у колонок, но бензина всё равно нет
Тело сковала невыносимая ломота: обычный отпуск во Вьетнаме обернулся параличом
Путь в Китай станет короче: масштабная стройка в Джалинде перекроит логистику

Беременная от Ираклия модель зарабатывает на скандале: за сколько можно узнать правду об их отношениях

Шоу-бизнес

22-летняя модель Катя Лукьянова, которая недавно шокировала публику заявлением о беременности от певца Ираклия Пирцхалавы, решила заработать на своей истории. Девушка запустила закрытый платный канал, где обещает подробно рассказать о романе с артистом, их расставании и своей жизни в ожидании малыша. Стоимость доступа — 990 рублей.

Ираклий Пирцхалава
Фото: commons.wikimedia.org by Michail Popov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ираклий Пирцхалава

По словам Лукьяновой, она долго не хотела выносить отношения с Пирцхалавой на публику, но поведение певца вынудило её заговорить. Модель утверждает, что Ираклий обещал быть рядом, но на деле предпочёл проводить время на вечеринках и девичниках, ссылаясь на занятость и концерты.

"Закрытый формат для тех, кому действительно важно следить за моей историей без шума и искажений. Спасибо всем, кто поддерживает меня и уважает моё право рассказывать свою историю своими словами", — объявила будущая мама.

В своём обращении Катя также опубликовала переписку с отцом будущего ребёнка, в которой он общается с ней снисходительно и даёт понять, что её состояние — исключительно её проблема.

"Мась, ну такова доля женская, даже моё нахождение рядом не поможет тебе переносить твоё состояние", — написал ей Пирцхалава.

Ранее Катю Лукьянову считали предполагаемой любовницей Тимати. Сама девушка долгое время не опровергала слухи, но предпочитала не обсуждать личную жизнь и заявляла, что хотела бы, чтобы её воспринимали как самостоятельную личность.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Малина перестанет мелочиться: несколько решений помогут кустам вырастить крупные ягоды
Садоводство, цветоводство
Малина перестанет мелочиться: несколько решений помогут кустам вырастить крупные ягоды
Карамельная корочка и нежное мясо: рецепт голеней, которые съедают за один присест
Еда и рецепты
Карамельная корочка и нежное мясо: рецепт голеней, которые съедают за один присест
От стола за уши не оттащишь: это кабачковое хачапури с кефиром и сыром полюбят все
Еда и рецепты
От стола за уши не оттащишь: это кабачковое хачапури с кефиром и сыром полюбят все
Популярное
Она выползает на берег и охотится как зверь: эта рыба нарушает одно правило природы за другим

Уникальный хищник с архаичными чертами ломает устоявшиеся представления о возможностях рыб, в одиночку меняя баланс сил в замкнутых и открытых водных системах.

Она выползает на берег и охотится как зверь: эта рыба нарушает одно правило природы за другим
Огурцы плодоносят как на дрожжах: секретный раствор из йода и золы для спасения грядок
Огурцы плодоносят как на дрожжах: секретный раствор из йода и золы для спасения грядок
Бензин хлынул в Россию рекордным потоком: неожиданный союз спасает рынок от напряжения
Идеальное лакомство к чаю: желе из смородины, что застывает в плотный нежный десерт
Масштаб прощальной церемонии с Хаменеи лишил Белый дом рычагов влияния на руководство Ирана Любовь Степушова Опасный секрет в Балтийском море: правда о диверсии развалила бы всю коалицию Запада Юрий Бочаров Творцы напуганы зря: легендарный режиссер предсказал финал противостояния человека и нейросетей Анжела Якубовская
От стола за уши не оттащишь: это кабачковое хачапури с кефиром и сыром полюбят все
Малахитовый саркофаг исчез вместе с ответами: легенда советской экспедиции до сих пор вызывает споры
Сухие баки и лимиты в 10 литров: топливный кризис парализовал трассы на пути к Алтаю
Сухие баки и лимиты в 10 литров: топливный кризис парализовал трассы на пути к Алтаю
Последние материалы
Тело сковала невыносимая ломота: обычный отпуск во Вьетнаме обернулся параличом
Путь в Китай станет короче: масштабная стройка в Джалинде перекроит логистику
Пороховая бочка в шее: Ачинские врачи начали разминировать пациентов от инсульта
Вашингтон торгует безопасностью Европы: главный расчет вскрылся после ухода войск из Эстонии
ЕС хотел вернуть голос в переговорах с Россией: первая же попытка уперлась во внутренний раскол
Выносить ботву и покупать удобрения не придётся: китайская хитрость изменит труд огородника
Рыба просто ушла с мест: июльский зной на Дону заставил трофеи сменить привычные стоянки
Свадьба Тейлор Свифт перешла все границы: один из гостей уехал домой на раритетном автомобиле
Испытания на прочность: в каких районах Петербурга петербуржцы рискуют остаться без воды до 10 июля
Секрет выживания скрыт в челюсти: как уникальный природный механизм спас косолапых от вымирания
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.