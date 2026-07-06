Свадьба Тейлор Свифт перешла все границы: один из гостей уехал домой на раритетном автомобиле

На свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси, состоявшейся на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, разыграли один из самых необычных призов — винтажный автомобиль Chevrolet Chevelle 1970 года выпуска. Торжество, прошедшее в минувшие выходные, запомнилось гостям не только пышной церемонией, но и оригинальными развлечениями, включая розыгрыш ценных подарков.

Фото: commons.wikimedia.org by Flickr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Тейлор Свифт

Организаторы подготовили для гостей несколько игр, победители которых получали билеты на розыгрыш призов. Главным лотом стал легендарный Chevrolet Chevelle. Выбор этой модели был далеко не случайным: именно на такой машине Тейлор и Трэвис уехали со стадиона после того, как певица впервые появилась на матче с участием Келси в сентябре 2023 года.

"Мы начали общаться сразу после этого. У нас было много времени вместе, о чём никто не знал. И я благодарна за ту возможность, ведь мы успели узнать друг друга", — вспоминала позже Тейлор в интервью Time.

Тот осенний день стал поворотным для пары. Хотя их роман уже длился несколько месяцев, именно тогда они впервые появились вместе на публике, подтвердив слухи о своих отношениях. С тех пор Chevrolet Chevelle стал для них своеобразным символом начала совместного пути.

Свадьба в Madison Square Garden была продумана до мельчайших деталей, и выбор винтажного авто в качестве главного приза стал ещё одним штрихом, подчёркивающим историю любви пары. Гости были в восторге от возможности уехать домой на раритетном автомобиле, однако счастливый обладатель ключей от Chevelle пока не раскрыт.

Напомним, на днях гость свадьбы Тейлор Свифт и Трэвиса Келси, владелец сети кинотеатров AMC Адам Арон, раскрыл новые подробности торжества в удалённом посте. Он описал декор в стиле загородного сада, наряды пары, трогательные клятвы и сообщил, что в свадебный уикенд Свифт и Келси пожертвовали 26 миллионов долларов на благотворительность.