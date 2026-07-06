Свадьба Тейлор Свифт перешла все границы: один из гостей уехал домой на раритетном автомобиле

На свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси, состоявшейся на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, разыграли один из самых необычных призов — винтажный автомобиль Chevrolet Chevelle 1970 года выпуска. Торжество, прошедшее в минувшие выходные, запомнилось гостям не только пышной церемонией, но и оригинальными развлечениями, включая розыгрыш ценных подарков.
Организаторы подготовили для гостей несколько игр, победители которых получали билеты на розыгрыш призов. Главным лотом стал легендарный Chevrolet Chevelle. Выбор этой модели был далеко не случайным: именно на такой машине Тейлор и Трэвис уехали со стадиона после того, как певица впервые появилась на матче с участием Келси в сентябре 2023 года.
"Мы начали общаться сразу после этого. У нас было много времени вместе, о чём никто не знал. И я благодарна за ту возможность, ведь мы успели узнать друг друга", — вспоминала позже Тейлор в интервью Time.
Тот осенний день стал поворотным для пары. Хотя их роман уже длился несколько месяцев, именно тогда они впервые появились вместе на публике, подтвердив слухи о своих отношениях. С тех пор Chevrolet Chevelle стал для них своеобразным символом начала совместного пути.
Свадьба в Madison Square Garden была продумана до мельчайших деталей, и выбор винтажного авто в качестве главного приза стал ещё одним штрихом, подчёркивающим историю любви пары. Гости были в восторге от возможности уехать домой на раритетном автомобиле, однако счастливый обладатель ключей от Chevelle пока не раскрыт.
Напомним, на днях гость свадьбы Тейлор Свифт и Трэвиса Келси, владелец сети кинотеатров AMC Адам Арон, раскрыл новые подробности торжества в удалённом посте. Он описал декор в стиле загородного сада, наряды пары, трогательные клятвы и сообщил, что в свадебный уикенд Свифт и Келси пожертвовали 26 миллионов долларов на благотворительность.
Уникальный хищник с архаичными чертами ломает устоявшиеся представления о возможностях рыб, в одиночку меняя баланс сил в замкнутых и открытых водных системах.