Татьяна Буланова готовится к свадьбе старшего сына: что поразило певицу в его избраннице

Певица Татьяна Буланова поделилась радостной новостью: её старший сын Александр, которому уже 32 года, сделал предложение своей возлюбленной. Артистка, воспитывающая двоих сыновей, рассказала, что полностью одобряет выбор наследника и уже познакомилась с будущей невесткой.

Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Татьяны Булановой by Инстаграм-аккаунт Татьяны Булановой Татьяна Буланова

По словам Булановой, избранницу сына зовут Кристина, и она произвела на певицу самое благоприятное впечатление. Главное, по мнению артистки, чтобы сын был счастлив, а чувства между молодыми людьми были взаимными. Когда именно состоится свадьба, Буланова не уточнила, но подтвердила, что помолвка уже состоялась и у невестки есть кольцо.

"Старший сын Александр собирается жениться. Я знакома с его избранницей. Очень хорошая девочка Кристина. Главное, чтобы мой сын был счастлив, любил свою женщину и это было взаимно. Это главный критерий!" — отметила Татьяна.

Певица призналась, что Кристина поначалу даже не догадывалась о звёздном статусе будущей свекрови — всё раскрылось только при личной встрече. Сама Буланова скромно заметила, что невестка на неё не похожа и даже красивее.

"Она узнала только, когда мы познакомились. Богата ли она? Умом и красотой! На меня она не похожа, она красивее меня", — поделилась артистка.

Несмотря на тёплые отношения, Кристина обращается к Татьяне по имени, и певица не видит в этом ничего странного. Она вспомнила свой собственный опыт и отметила, что сама никогда не называла свекровей "мамой", но при этом сохраняла с ними доверительные отношения.

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