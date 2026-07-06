Неожиданное откровение Алексея Воробьёва: артист честно описал свои чувства к маленькой наследнице

Актёр и певец Алексей Воробьёв, который год назад тайно связал себя узами брака с оперной певицей Аидой Гарифуллиной, рассказал о семейной жизни. Артист признался, что обрёл настоящее счастье и с удовольствием принял на себя роль отца.

Фото: commons.wikimedia.org by Masha.Kondrasheva, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Певец Алексей Воробьёв

Вместе с супругой Воробьёв воспитывает её восьмилетнюю дочь Оливию. По словам певца, он быстро нашёл общий язык со школьницей и давно воспринимает её как собственного ребёнка. Артист подчеркнул, что ему сразу достался уже взрослый ребёнок, с которым можно общаться, играть и проводить время, что приносит ему огромную радость.

"Сейчас я ответственен за ребёнка. Это прекрасная ответственность, она мне во многом нравится. Во-первых, мне сразу ребенок достался восьмилетним — с ним сразу можно общаться, играть, это всегда очень весело. Супруга мне всегда говорит: "Мне досталось двое детей". Этот ребёнок теперь всё-таки именно мой ребёнок", — поделился исполнитель.

При этом Воробьёв признался, что ему не нравится слово "отчим" из-за негативных ассоциаций, которые за ним закрепились. Артист считает, что это слово лишено доброты и напоминает неприглядные стереотипные образы. Когда девочка услышала, что является падчерицей для нового друга семьи, она с ужасом воскликнула, что не будет домработницей или служанкой.

"Единственное, я отчим. Сейчас я уже к самому слову привык. Но когда говорят "отчим", представляется мужик в обтянутых трениках, с алкоголем, который ест чипсы перед экраном. Непозитивное слово, доброты нет никакой", — добавил Воробьёв В интервью телеканалу "Москва-24".

По словам артиста, именно семья стала для него главным источником вдохновения. Новые творческие работы он посвящает самым любимым и дорогим людям. Воробьёв признался, что счастье для него сегодня — это возможность прийти домой, обнять жену и просто быть рядом с ней.

Ранее Алексей Воробьёв признавался, что покорить оперную диву невозможно, поэтому он просто был собой и позволил чувствам развиваться естественно. Он не форсировал события и не пытался произвести впечатление, а просто оставался искренним и открытым, что в итоге и стало ключом к сердцу Аиды Гарифуллиной.