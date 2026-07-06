Лицо останется живым навсегда: Сати Казанова отвергла хирургию ради древней восточной практики

Певица Сати Казанова поделилась своим отношением к пластическим операциям и современным трендам в косметологии. Артистка призналась, что сознательно отказалась от хирургических вмешательств и инъекций ботокса, предпочитая принимать возрастные изменения без борьбы с ними.
По её убеждению, настоящая привлекательность не имеет ничего общего с идеальными чертами лица или молодостью кожи. Женщина, излучающая внутренний свет, будет притягивать к себе людей даже с морщинками, потому что содержание всегда оказывается важнее формы.
"Лицо, которого ни разу не касался скальпель, даже с морщинками, но излучающее сияние изнутри, будет притягивать людей, потому что содержание всегда важнее формы", — заявила артистка в интервью "Леди.Mail".
Казанова отметила, что не отрицает естественные изменения: тургор кожи уже не тот, и овал лица изменился, но это не повод для страданий. Вместо хирургии и уколов она предпочитает массажи и процедуры по методике Аюрведы с использованием натуральных препаратов на основе растительных экстрактов.
"Тело тленно, но то, что внутри него — вечно", — подчеркнула певица, добавив, что для неё важнее сохранять внутреннюю гармонию, чем гнаться за внешними стандартами.
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