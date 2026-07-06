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Лицо останется живым навсегда: Сати Казанова отвергла хирургию ради древней восточной практики

Шоу-бизнес

Певица Сати Казанова поделилась своим отношением к пластическим операциям и современным трендам в косметологии. Артистка призналась, что сознательно отказалась от хирургических вмешательств и инъекций ботокса, предпочитая принимать возрастные изменения без борьбы с ними.

Сати Казанова
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сати Казанова

По её убеждению, настоящая привлекательность не имеет ничего общего с идеальными чертами лица или молодостью кожи. Женщина, излучающая внутренний свет, будет притягивать к себе людей даже с морщинками, потому что содержание всегда оказывается важнее формы.

"Лицо, которого ни разу не касался скальпель, даже с морщинками, но излучающее сияние изнутри, будет притягивать людей, потому что содержание всегда важнее формы", — заявила артистка в интервью "Леди.Mail".

Казанова отметила, что не отрицает естественные изменения: тургор кожи уже не тот, и овал лица изменился, но это не повод для страданий. Вместо хирургии и уколов она предпочитает массажи и процедуры по методике Аюрведы с использованием натуральных препаратов на основе растительных экстрактов.

"Тело тленно, но то, что внутри него — вечно", — подчеркнула певица, добавив, что для неё важнее сохранять внутреннюю гармонию, чем гнаться за внешними стандартами.

Ранее радиоведущая Алла Довлатова призналась, что намеренно провоцирует хейтеров на негативные высказывания, подпитываясь их энергетикой.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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