Мик Джаггер признался, что пользуется словарём рифм: зачем легенде Rolling Stones подсказки для текстов

Легендарный фронтмен The Rolling Stones Мик Джаггер в интервью изданию The Sunday Times приоткрыл завесу над своим творческим процессом. 82-летний музыкант признался, что иногда прибегает к помощи словаря рифм, когда идейный поток иссякает, однако подчеркнул, что полагаться на него полностью не стоит.

Фото: commons.wikimedia.org by Raph_PH, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ The Rolling Stones

По словам Джаггера, словарь рифм ему впервые подарил композитор Лайонел Барт много лет назад. С тех пор инструмент изредка выручает его, но самые сильные и оригинальные строки, по убеждению артиста, рождаются исключительно в собственной голове. Он рассматривает словарь как трамплин для творчества, а не как панацею.

"Да, я пользовался им. Если вы иногда застреваете на месте, то он полезен. Парнем, который впервые дал мне словарь рифм, был Лайонел Барт. И это было очень давно. До этого я никогда даже не слышал о таком словаре. Но не хочется во всём полагаться на него, потому что самые лучшие рифмы выходят из собственной головы. Словарь рифм помогает запустить творческий процесс, позволяя придумать более оригинальные строки", — рассказал Джаггер.

При этом музыкант категорически исключил использование искусственного интеллекта для сочинения текстов. Единственный раз, когда он обратился к нейросети, был связан с выбором названия для альбома "Hackney Diamonds". Тогда участники группы никак не могли прийти к единому мнению, и Джаггер загрузил в систему все варианты. Однако результат, по его словам, оказался настолько бессмысленным, что ничем не помог.

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