Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Яблоки падают зелеными? 4 причины, почему ваш сад выкидывает урожай и что с этим делать
Эту рыбу отпускают сразу после поимки: с виду она ничем не отличается от обычного карпа
Газ всё ещё дешевле бензина, но это уже ничего не гарантирует: в расчётах появился новый подвох
Место, где всё лето будет собираться семья: эту беседку можно построить за два выходных
Удушающая тревога в прошлом: Айза честно описала коренные отличия своего третьего брака
Ламинирование ресниц дома: как получить салонный эффект и не испортить ресницы
Крупная и сладкая свёкла начинается с одной подкормки: её готовят из того, что уже есть под рукой
Пока все молчали о свадьбе: удалённый пост гостя раскрыл истинный масштаб торжества Тейлор Свифт
Тропический рай на экваторе: поездка в Сан-Томе перевернет ваше представление об отдыхе

Чувства вспыхнули с невероятной силой: Наталья Штурм променяла иностранца на юного кавалера

Шоу-бизнес

Певица Наталья Штурм поделилась новостями о личной жизни. Оказывается, её роман с темнокожим иностранцем Кейси, о котором она рассказывала в июле, завершился. Теперь артистка встречается с 24-летним мужчиной по имени Виктор, который, по её словам, оказался гораздо ближе по духу.

Наталья Штурм
Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Натальи Штурм by Инстаграм-аккаунт Натальи Штурм
Наталья Штурм

Как пояснила исполнительница, с новым избранником ей легко и комфортно. В отличие от Кейси, Виктор не пытался ставить жёстких условий и не требовал от неё кардинальных перемен. Штурм отметила, что поначалу с опаской относилась к разнице в возрасте, но Виктор сумел подарить ей искренние эмоции, которые она описывает как "щенячий восторг".

"По энергетике мне ближе Виктор. Нам настолько легко, мы как пацаны с ним", — поделилась артистка в интервью teleprogramma.org.

С Кейси Штурм познакомилась во время поездки в ЮАР, где отмечала свой юбилей в Кейптауне. Тогда певица рассказывала, что иностранец хочет переехать в Россию и жениться на ней, но при этом ставил условия: артистка должна была помочь ему с переездом в Москву. Штурм это не устроило.

"Ну не угадал, мне нельзя ставить условия", — заявила певица, объяснив, что именно из-за этого их пути разошлись.

Ранее возлюбленный блогерши Лерчек Луис Сквиччиарини признался, что его нисколько не испугало наличие у избранницы троих детей от предыдущего брака. Он назвал Алису, Богдана и Лёву "воспитанными и хорошими детьми".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Она выползает на берег и охотится как зверь: эта рыба нарушает одно правило природы за другим
Домашние животные
Она выползает на берег и охотится как зверь: эта рыба нарушает одно правило природы за другим
Идеальное лакомство к чаю: желе из смородины, что застывает в плотный нежный десерт
Еда и рецепты
Идеальное лакомство к чаю: желе из смородины, что застывает в плотный нежный десерт
Пять миллиардов против большой воды: Краснодарское водохранилище готовят к масштабному обновлению
Краснодарский край
Пять миллиардов против большой воды: Краснодарское водохранилище готовят к масштабному обновлению
Популярное
Она выползает на берег и охотится как зверь: эта рыба нарушает одно правило природы за другим

Уникальный хищник с архаичными чертами ломает устоявшиеся представления о возможностях рыб, в одиночку меняя баланс сил в замкнутых и открытых водных системах.

Она выползает на берег и охотится как зверь: эта рыба нарушает одно правило природы за другим
Огурцы плодоносят как на дрожжах: секретный раствор из йода и золы для спасения грядок
Огурцы плодоносят как на дрожжах: секретный раствор из йода и золы для спасения грядок
Идеальное лакомство к чаю: желе из смородины, что застывает в плотный нежный десерт
Девять вспышек за сутки: в ближайшую ночь удар по магнитосфере может лишить спокойного сна
Польша экстренно рвёт связи с Украиной совсем не по причине исторических разногласий Любовь Степушова Опасный секрет в Балтийском море: правда о диверсии развалила бы всю коалицию Запада Юрий Бочаров Творцы напуганы зря: легендарный режиссер предсказал финал противостояния человека и нейросетей Анжела Якубовская
Обалденная вкуснятина из крыжовника: готовим густой джем с нежной кислинкой
Сухие баки и лимиты в 10 литров: топливный кризис парализовал трассы на пути к Алтаю
Нефтяной кран открывается: OPEC+ готовится к заливке рынка
Нефтяной кран открывается: OPEC+ готовится к заливке рынка
Последние материалы
Чувства вспыхнули с невероятной силой: Наталья Штурм променяла иностранца на юного кавалера
Газ всё ещё дешевле бензина, но это уже ничего не гарантирует: в расчётах появился новый подвох
Место, где всё лето будет собираться семья: эту беседку можно построить за два выходных
Удушающая тревога в прошлом: Айза честно описала коренные отличия своего третьего брака
Ламинирование ресниц дома: как получить салонный эффект и не испортить ресницы
Крупная и сладкая свёкла начинается с одной подкормки: её готовят из того, что уже есть под рукой
Пока все молчали о свадьбе: удалённый пост гостя раскрыл истинный масштаб торжества Тейлор Свифт
Тропический рай на экваторе: поездка в Сан-Томе перевернет ваше представление об отдыхе
Марс преподнес ученым камень преткновения: крошечный кристалл спутал все представления о планете
Лица стали одинаковыми: Надежда Бабкина разоблачила ложные ориентиры современной молодёжи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.