Чувства вспыхнули с невероятной силой: Наталья Штурм променяла иностранца на юного кавалера

Певица Наталья Штурм поделилась новостями о личной жизни. Оказывается, её роман с темнокожим иностранцем Кейси, о котором она рассказывала в июле, завершился. Теперь артистка встречается с 24-летним мужчиной по имени Виктор, который, по её словам, оказался гораздо ближе по духу.

Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Натальи Штурм by Инстаграм-аккаунт Натальи Штурм Наталья Штурм

Как пояснила исполнительница, с новым избранником ей легко и комфортно. В отличие от Кейси, Виктор не пытался ставить жёстких условий и не требовал от неё кардинальных перемен. Штурм отметила, что поначалу с опаской относилась к разнице в возрасте, но Виктор сумел подарить ей искренние эмоции, которые она описывает как "щенячий восторг".

"По энергетике мне ближе Виктор. Нам настолько легко, мы как пацаны с ним", — поделилась артистка в интервью teleprogramma.org.

С Кейси Штурм познакомилась во время поездки в ЮАР, где отмечала свой юбилей в Кейптауне. Тогда певица рассказывала, что иностранец хочет переехать в Россию и жениться на ней, но при этом ставил условия: артистка должна была помочь ему с переездом в Москву. Штурм это не устроило.

"Ну не угадал, мне нельзя ставить условия", — заявила певица, объяснив, что именно из-за этого их пути разошлись.

Ранее возлюбленный блогерши Лерчек Луис Сквиччиарини признался, что его нисколько не испугало наличие у избранницы троих детей от предыдущего брака. Он назвал Алису, Богдана и Лёву "воспитанными и хорошими детьми".