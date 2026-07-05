Удушающая тревога в прошлом: Айза честно описала коренные отличия своего третьего брака

Блогерша Айза-Лилуна Ай, бывшая супруга рэпера Гуфа (Алексей Долматов), поделилась с поклонниками откровенными размышлениями о том, что делает брак по-настоящему счастливым. В личном блоге она опубликовала список принципов, которые, по её мнению, отличают здоровые отношения от токсичных.

Фото: Социальные сети by Айза, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Айза

По словам знаменитости, рядом с любимым мужчиной она не испытывает постоянного напряжения и не сомневается в себе. Она подчеркнула, что в их семье нет места манипуляциям, борьбе за власть или страху быть отвергнутой. Айза назвала несколько ключевых признаков гармоничного союза, которые помогают ей чувствовать себя уверенно и спокойно.

"Мне не нужно угадывать его настроение", "Мне не страшно сказать то, что я думаю", "Мне не приходится заслуживать любовь", "Я не живу в тревоге, что меня могут заменить", — перечислила блогерша.

Она также обратила внимание на то, что в её браке нет места манипуляциям и скрытым конфликтам. Вместо борьбы друг с другом они решают проблемы совместно, уважают личные границы и радуются успехам партнёра, не вступая в соревнование. Айза подчеркнула, что муж всегда держит своё слово, что для неё является основой доверия.

Ранее Айза признавалась, что не хочет рожать дочь, поскольку считает себя недостаточно ласковой и нежной для воспитания девочки.